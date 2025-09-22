Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy công trình đang xây ở phường Sài Gòn

  • Thứ hai, 22/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 19:00 22/9/2025

Chiều 22/9, khói đen bốc lên từ công trình đang xây trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không gây thương vong.

chay cong trinh tai TP.HCM anh 1

Khoảng 16h ngày 22/9, khói đen bốc lên từ tầng hầm của một công trình tại đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn), khiến nhóm công nhân phải nhanh chóng sơ tán.

16h15, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN TP.HCM có mặt, khu vực đường Lê Duẩn - Ngô Văn Nam giới hạn xe di chuyển để phục vụ công tác chữa cháy.

Đám cháy nghi do sự cố chập điện, không gây thương vong.

chay cong trinh tai TP.HCM anh 2chay cong trinh tai TP.HCM anh 3chay cong trinh tai TP.HCM anh 4chay cong trinh tai TP.HCM anh 5

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn), chiều 22/9. Ảnh: Khương Nguyễn.

Anh Nguyễn Thanh Liêm, công nhân làm việc tại công trình, cho biết lúc anh đang làm việc thì nghe tiếng động lớn phía dưới nên cùng mọi người di chuyển theo lối thoát bên hông toà nhà.

Quản lý một nhà hàng đối diện cho biết, khi đám cháy xảy ra, nhà hàng bị ngắt điện, toàn bộ nhân viên quán nhanh chóng chạy ra phía đường Lê Thánh Tôn.

Đám cháy được kiểm soát hoàn toàn sau khoảng 20 phút.

Trụ bơm xăng bị xe Mercedes húc đổ, đè trúng nhân viên, lửa bùng phát

Chiếc Mercedes lùi xe húc đổ trụ bơm xăng, gây cháy dữ dội, một nhân viên cây xăng may mắn thoát nạn.

10:23 21/9/2025

Cháy ở chung cư TP.HCM: 'Tôi bế con chạy vội, nhiều trẻ nhỏ khóc thét'

Tối 20/9, khói lửa bùng phát tại căn hộ tầng 11 block GM2 chung cư Golden Maison, phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

21:56 20/9/2025

Cháy căn hộ ở tầng 11 chung cư tại TP.HCM

Khoảng 18h45 tối 20/9, một đám cháy phát ra từ một căn hộ ở tầng 11 của chung cư Golden Mansion, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

21:53 20/9/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Khương Nguyễn

cháy công trình tại TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh TP.HCM cháy do chập điện đường Ngô Văn Nam

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý