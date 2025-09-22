Cháy công trình đang xây ở phường Sài Gòn

Chiều 22/9, khói đen bốc lên từ công trình đang xây trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không gây thương vong.

Khoảng 16h ngày 22/9, khói đen bốc lên từ tầng hầm của một công trình tại đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn), khiến nhóm công nhân phải nhanh chóng sơ tán.

16h15, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN TP.HCM có mặt, khu vực đường Lê Duẩn - Ngô Văn Nam giới hạn xe di chuyển để phục vụ công tác chữa cháy.

Đám cháy nghi do sự cố chập điện, không gây thương vong.

Hình ảnh tại hiện trường vụ cháy trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn), chiều 22/9. Ảnh: Khương Nguyễn.

Anh Nguyễn Thanh Liêm, công nhân làm việc tại công trình, cho biết lúc anh đang làm việc thì nghe tiếng động lớn phía dưới nên cùng mọi người di chuyển theo lối thoát bên hông toà nhà.

Quản lý một nhà hàng đối diện cho biết, khi đám cháy xảy ra, nhà hàng bị ngắt điện, toàn bộ nhân viên quán nhanh chóng chạy ra phía đường Lê Thánh Tôn.

Đám cháy được kiểm soát hoàn toàn sau khoảng 20 phút.