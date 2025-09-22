Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn tại chợ Xuân Thới Sơn ở TP.HCM

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:23 (GMT+7)
Lửa bốc lên từ khu vực chứa đồ vàng mã và nhựa gia dụng trong chợ, sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều gian hàng.

Tối 21/9, ngọn lửa bùng phát bên trong chợ Xuân Thới Sơn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ).

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ khu vực chứa đồ vàng mã và nhựa gia dụng trong chợ. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều gian hàng.

Chay Xuan Thoi Son TP.HCM anh 1

Hình ảnh đám cháy.

Một tiểu thương cho biết ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người đã hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

“Nhiều người cố gắng di chuyển đồ đạc ra ngoài nhưng không kịp vì ngọn lửa lan quá nhanh”, tiểu thương này cho hay.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải phá khóa một số gian hàng để tiếp cận sâu, khống chế đám cháy.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, thiệt hại từ vụ hỏa hoạn là rất lớn.

Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê điều tra làm rõ.

