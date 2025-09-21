Trụ bơm xăng bị xe Mercedes húc đổ, đè trúng nhân viên, lửa bùng phát

Chiếc Mercedes lùi xe húc đổ trụ bơm xăng, gây cháy dữ dội, một nhân viên cây xăng may mắn thoát nạn.

Ngày 21/9, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) điều tra, xác minh vụ việc ôtô Mercedes húc đổ cột bơm xăng gây cháy dữ dội.

Khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội), ôtô hiệu Mercedes biển số Hà Nội bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng.

Ôtô húc đổ trụ bơm xăng gây cháy, một nhân viên may mắn thoát nạn.

Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bén vào hai xe máy. Nam nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè trúng cố vùng vẫy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

Trụ bơm bị ôtô húc đổ được bọc lại và dựng rào chắn xung quanh.

Một nhân viên làm việc tại cây xăng cho biết, người đồng nghiệp gặp nạn đã kịp thời chạy thoát và không bị thương.

Đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng xăng dầu nói trên trở lại bình thường. Trụ bơm gặp sự cố được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.