Cháy kho chứa vỏ lốp tại TP.HCM

Chiều 20/9, Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong kho, nhanh chóng lan rộng kèm theo khói đen dày đặc, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy sau khi được khống chế.

Thời điểm phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ trang bị mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí tiếp cận từ mái nhà và bên trong kho để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến khoảng 17 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.