Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chạy xe buýt vào đường cấm bị người dân quay clip ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 20/9/2025 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn clip xe buýt chạy vào đường cấm trên cầu Bình Lợi, TP.HCM do người dân quay lại rồi đăng lên mạng xã hội gây xôn xao, tài xế bị công an mời làm việc và lập biên bản xử phạt.

Ngày 20/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt tài xế Trần Văn Bình (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) vì điều khiển xe buýt đi vào đường cấm.

Xe buyt duong cam TP.HCM anh 1

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, sáng 16/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe buýt biển số 50H-369.95 chạy vào đường cấm trên cầu Bình Lợi lúc 8 giờ 17 phút.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc tiến hành xác minh, mời đại diện công ty xe buýt cùng tài xế Bình đến làm việc.

Tại trụ sở công an, tài xế và đại diện doanh nghiệp thừa nhận vi phạm. Cảnh sát đã lập biên bản lỗi “đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển”, đồng thời yêu cầu tài xế cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm luật giao thông.

Theo quy định, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính từ 4 tới 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Xe tải leo vỉa hè vượt ẩu ở TP.HCM

Tài xế xe tải biển số TP.HCM đã ngang nhiên cho xe leo vỉa hè để vượt ẩu giữa dòng phương tiện đông đúc. Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

11 giờ trước

Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

Trưa 19/9, một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải và 3 ôtô con xảy ra trong hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

27:1613 hôm qua

Chạy xe lên hè, nhiều người nhận mức phạt 6 triệu đồng ở TP.HCM

Mức phạt này được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

10:26 18/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/chay-xe-buyt-vao-duong-cam-bi-nguoi-dan-quay-clip-tai-xe-bi-phat-post1779783.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe buýt đường cấm TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Xe buýt đường cấm Xe buýt TP.HCM Clip xe buýt TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý