Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải leo vỉa hè vượt ẩu ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 20/9/2025 07:04 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tài xế xe tải biển số TP.HCM đã ngang nhiên cho xe leo vỉa hè để vượt ẩu giữa dòng phương tiện đông đúc. Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngày 19/9, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đang xác minh clip ghi lại cảnh một xe tải leo lề, chạy lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe ùn tắc.

Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải của hãng giao hàng nhanh mang biển số 50H-005.xx leo lề, đi trên vỉa hè để vượt các phương tiện trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn cũ).

Xe tai leoo he TP.HCM anh 1

Hình ảnh xe tải leo vỉa hè khiến người đi đường bức xúc.

Sự việc được cho là xảy ra vào trưa 18/9. Hình ảnh trong clip cho thấy: Vào thời điểm tuyến đường kể trên đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm, chiếc xe tải chạy sát vỉa hè sau đó leo lên lề, chạy trên vỉa hè để vượt qua dòng xe phía trước.

Anh N.A.T, người quay clip, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, các phương tiện trên đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ kéo dài. Chiếc xe tải liên tục tìm cách lấn vỉa hè. Nhiều xe máy cũng buộc phải leo lề để tránh bị xe tải chèn ép.

Xe tải cuốn xe máy vào gầm, một người tử vong tại chỗ

Tối ngày 19/9, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô tải và xe máy. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ.

50 phút trước

Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

Trưa 19/9, một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải và 3 ôtô con xảy ra trong hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

16 giờ trước

Cảnh báo hình ảnh sai sự thật vụ xe tải lao vào chợ chuối

Công an cảnh báo nhiều trang Facebook chia sẻ hình ảnh sai sự thật làm nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long làm 12 người thương vong sáng 17/9.

43:2593 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/clip-xe-tai-leo-via-he-vuot-au-de-thoat-un-tac-gay-buc-xuc-post1779676.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải leoo hè TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Xe tải leoo hè Xe tải vượt ẩu Xe tải TP.HCM An Sương TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý