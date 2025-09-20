Xe tải cuốn xe máy vào gầm, một người tử vong tại chỗ

Tối ngày 19/9, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô tải và xe máy. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 18h25 ngày 19/9, xe ôtô tải đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ TP.HCM về miền Tây.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong lúc xe đang đi gần đến ngã tư Đồng Tâm, giao quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua xã Long Hưng (Đồng Tháp) thì bất ngờ đâm xe máy do tài xế nam khoảng 23 tuổi đi cùng chiều phía trước.

Xe tải cuốn xe máy và tài xế vào gầm, tài xế tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy và thi thể nạn nhân còn nằm kẹt dưới gầm của xe tải.