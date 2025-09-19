Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

  • Thứ sáu, 19/9/2025 15:36 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Trưa 19/9, một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải và 3 ôtô con xảy ra trong hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 10h, xe tải biển số 51L-696XX lưu thông theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Võ Văn Kiệt bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 ôtô 5 chỗ đi cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn giữa hầm, thuộc địa bàn phường Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Cú va chạm mạnh khiến các phương tiện hư hỏng, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, may mắn không có thương vong.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do tai nạn xảy ra ở vị trí trọng yếu, cộng với lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm, hàng trăm phương tiện phải nối đuôi nhau trên đại lộ Mai Chí Thọ, di chuyển rất khó khăn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hầm Thủ Thiêm khánh thành năm 2011, nối đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1) và đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) có chiều dài 1,49 km, gồm 6 làn xe (3 làn mỗi chiều). Lưu lượng khoảng 40.000-45.000 lượt xe/ngày, là tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu Đông. Đặc thù không gian kín, lưu lượng lớn, tốc độ cao nên thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn khi có sự cố bất ngờ. Khuyến cáo: tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ 40–60 km/h, không dừng đỗ, không chuyển làn đột ngột trong hầm.

