Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị
Sáng 17/9, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.
Trưa 19/9, một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải và 3 ôtô con xảy ra trong hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.
Lửa bùng phát, bao trùm nhà xưởng của một công ty tại TP.HCM. Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế, ngăn lửa cháy lan.
Gần đây, nhiều tài xế liên tục phản ánh về đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM xuống cấp trầm trọng.
Một trận mưa lớn ập xuống chiều 15/9 đã biến suối Gia Chiêu ở xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thành dòng lũ ống cuồn cuộn, tàn phá nhiều diện tích hoa màu.
Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.
Người dân và du khách xếp hàng chật kín không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước để trải nghiệm bắn súng và lái xe trên đường Trường Sơn bằng công nghệ thực tế ảo.
Khoảng 20h ngày 7/9, trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, một gia đình tổ chức cúng cô hồn và phát gạo từ thiện. Khi chủ nhà thắp nhang và rải tiền, nhiều người chen lấn “giật cô hồn”, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một nam thanh niên.
Sau hai ngày điều trị, người anh vẫn phải theo dõi thêm về vùng ngực và đầu, người em thì nguy kịch với đa chấn thương, bị hôn mê sâu.
Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TP.HCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.
Tối 8/9, Phòng CSGT công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ.