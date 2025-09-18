Chạy xe lên hè, nhiều người nhận mức phạt 6 triệu đồng ở TP.HCM

Mức phạt này được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng PC08) đã xử phạt 115 trường hợp điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè - hành vi vi phạm quy định giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lớn.

Những trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết sẽ không tái phạm. Ảnh: PC08.

Ghi nhận vào chiều hôm qua (17/9) tại một số tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ đoạn qua địa bàn phường Bến Thành, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp người dân chạy xe máy lên vỉa hè.

Khi được hỏi, phần lớn người vi phạm cho biết do đường đông nên muốn chạy lên vỉa hè để đi nhanh hơn. Những trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết sẽ không tái phạm.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp người dân chạy xe máy lên vỉa hè chiều 17/9.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4–6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM cũng đã tăng cường phối hợp với công an địa phương để xử lý các vi phạm khác liên quan như buôn bán lấn chiếm vỉa hè, xe dừng đỗ trái nơi quy định, nhằm trả lại không gian cho người đi bộ.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân: khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm luật, không chạy lên vỉa hè, giữ khoảng cách an toàn, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định về độ cồn, tránh các hành vi gây nguy hiểm khác. Việc này không chỉ bảo đảm an toàn mà còn giữ gìn văn hóa giao thông văn minh tại TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV, tình trạng người điều khiển giao thông leo vỉa hè diễn ra ở nhiều nơi. Trong ảnh, người đi đường vi phạm giao thông sáng 18/9 trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận cũ). Ảnh: Nguyễn Dũng.

