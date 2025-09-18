Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chạy xe lên hè, nhiều người nhận mức phạt 6 triệu đồng ở TP.HCM

  • Thứ năm, 18/9/2025 10:26 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Mức phạt này được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng PC08) đã xử phạt 115 trường hợp điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè - hành vi vi phạm quy định giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lớn.

Leo he bi phat TP.HCM anh 1

Những trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết sẽ không tái phạm. Ảnh: PC08.

Ghi nhận vào chiều hôm qua (17/9) tại một số tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ đoạn qua địa bàn phường Bến Thành, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp người dân chạy xe máy lên vỉa hè.

Khi được hỏi, phần lớn người vi phạm cho biết do đường đông nên muốn chạy lên vỉa hè để đi nhanh hơn. Những trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết sẽ không tái phạm.

Leo he bi phat TP.HCM anh 2

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp người dân chạy xe máy lên vỉa hè chiều 17/9.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4–6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM cũng đã tăng cường phối hợp với công an địa phương để xử lý các vi phạm khác liên quan như buôn bán lấn chiếm vỉa hè, xe dừng đỗ trái nơi quy định, nhằm trả lại không gian cho người đi bộ.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân: khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm luật, không chạy lên vỉa hè, giữ khoảng cách an toàn, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định về độ cồn, tránh các hành vi gây nguy hiểm khác. Việc này không chỉ bảo đảm an toàn mà còn giữ gìn văn hóa giao thông văn minh tại TP.HCM.

Leo he bi phat TP.HCM anh 3

Theo ghi nhận của PV, tình trạng người điều khiển giao thông leo vỉa hè diễn ra ở nhiều nơi. Trong ảnh, người đi đường vi phạm giao thông sáng 18/9 trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận cũ). Ảnh: Nguyễn Dũng.
Clip thanh niên cố tình quay xe để 'thông chốt' kiểm tra nồng độ cồn Vào khoảng 20h17, ngày 23/5, Nguyễn Văn Huy điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường tỉnh ĐT 261, hướng từ ngã tư Phổ Yên đi huyện Phú Bình. Khi thấy có chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an tỉnh, Huy bất ngờ điều khiển xe quay đầu về hướng ngược lại để bỏ chạy.

Hai vợ chồng tử vong dưới bánh xe tải trên đường tối ở TP.HCM

Hai vợ chồng đi xe máy nằm tử vong dưới bánh xe tải. Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin để cảnh báo các phương tiện.

5 giờ trước

Va chạm xe bồn, nam sinh lớp 11 tử vong ở TP.HCM

Nam sinh tử vong cạnh chiếc xe máy trên quốc lộ 13 (TP.HCM). Một xe bồn bị người đi đường giữ lại vì nghi có liên quan đến vụ tai nạn.

20 giờ trước

Giao thông phía Đông TP.HCM sau 3 tuần sửa cầu Bình Triệu 1

Ghi nhận ngày 15 và 16/9, tình hình giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu đã bớt căng thẳng sau khi triển khai nhiều giải pháp điều tiết giảm áp lực, hỗ trợ người dân.

25:1481 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/chay-xe-len-via-he-nhieu-nguoi-nhan-muc-phat-den-6-trieu-dong-post1779147.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Leo hè bị phạt TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cảnh sát giao thông CSGT TP.HCM Leo vỉa hè TP.HCM Lên hè bị phạt 6 triệu lên hè

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý