Va chạm xe bồn, nam sinh lớp 11 tử vong ở TP.HCM

  • Thứ tư, 17/9/2025 14:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam sinh tử vong cạnh chiếc xe máy trên quốc lộ 13 (TP.HCM). Một xe bồn bị người đi đường giữ lại vì nghi có liên quan đến vụ tai nạn.

Trưa 17/9, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện một học sinh tử vong cạnh xe máy trên tuyến quốc lộ 13.

Nam sinh 11 tu vong anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đi đường phát hiện một học sinh nằm gục cạnh xe máy trên quốc lộ 13, hướng phường Thủ Dầu Một đi phường Bến Cát. Khi kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong, nên trình báo cơ quan chức năng.

Vị trí xảy ra vụ việc gần trạm thu phí Suối Giữa thuộc phường Chánh Hiệp. Tại hiện trường, không có phương tiện liên quan, chỉ thấy chiếc xe máy và nam sinh.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, một xe bồn nghi va chạm với xe máy của nam sinh nhưng không dừng lại. Người đi đường chạy theo thông báo, đồng thời đề nghị tài xế xe bồn dừng lại vì nghi liên quan đến vụ tai nạn.

Nam sinh 11 tu vong anh 2

Cô giáo gào khóc tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là học sinh lớp 11, Trường THPT N.Đ.C, cách hiện trường chỉ vài trăm mét. Biết tin nam sinh gặp nạn sau giờ tan học, cô giáo đến hiện trường gào khóc xót thương.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

