Bị xử phạt đi ngược chiều, tài xế ở TP.HCM khai do tin Google Maps

Tài xế xe ben khai rằng do tin theo chỉ dẫn của Google Maps nên không điều khiển xe đi qua vòng xoay theo chỉ dẫn mà đi tắt sang đường, dẫn đến vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chiều 16/9, đại diện Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.N. (35 tuổi, trú xã Bàu Lâm, TP.HCM) về hành vi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu tại vòng xoay tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Theo đó, anh N. sẽ bị phạt 400-600 đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định 168/2024 của Chính phủ.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh N. trình bày vào trưa cùng anh, anh ta điều khiển xe ben biển số 72H-004.xx đi từ phường Bà Rịa xuống Phường Vũng Tàu để sửa chữa lỗi hệ thống điện của xe.

Khi đến khu vực vòng xoay tượng đài Liệt sĩ, vì tin tưởng và đi theo chỉ dẫn của Google Maps nên anh N. điều khiển xe từ đường 3/2 đi sang đường Thi Sách mà không tuân thủ theo biển chỉ dẫn để qua vòng xoay.

Sau khi bị lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe, anh N. cam kết không tái phạm và chấp hành tốt Luật trật tự, an toàn giao thông về sau.

Trước đó camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh xe ben biển số 72H-004.xx chạy ngược chiều để “né” vòng xoay tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, TP.HCM.

Theo tài xế ô tô, khoảng 10h, khi anh điều khiển xe từ đường Võ Thị Sáu đến vòng xoay thì bất ngờ thấy xe ben lao tới theo hướng ngược chiều.

Xe ben xuất phát từ đường 3/2, lẽ ra phải ôm cua qua vòng xoay để vào đường Thi Sách nhưng lại đi tắt, khiến nhiều phương tiện cùng lúc phải đánh lái né tránh, tạo tình huống nguy hiểm.

Sự việc sau đó được chia sẻ lên mạng khiến nhiều người bày tỏ bức xúc.

Nhiều xe lưu thông trong khu vực vòng xoay lúc này bức xúc cho rằng dù không xảy ra va chạm với các phương tiện khác trong tình huống trên, nhưng hành động của tài xế xe ben là đáng lên án, cần bị xử lý nghiêm.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác minh và xác định tài xế điều khiển xe ben trên là anh P.N. nên tiến hành mời làm việc.