Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn

Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, Hà Anh luôn nỗ lực học tập để phụ giúp cha mẹ, nhưng mọi khát vọng tuổi 16 bị chôn vùi bởi hành vi máu lạnh của tài xế xe bồn.

Ba ngày nay, người dân thôn Văn Minh (xã Phú Xuyên, Hà Nội) lặng lẽ gác lại công việc, đến chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi).

Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc xé lòng, những giọt nước mắt nối dài không ngớt, tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của Nguyễn Đào Hà Anh – cô nữ sinh mới 16 tuổi, vừa đỗ cấp 3 với bao khát vọng phía trước.

Mọi người vẫn chưa thể tin nổi cô bé ngoan hiền, học giỏi, được yêu quý lại vĩnh viễn nằm xuống dưới bánh xe tàn nhẫn của tên tài xế sát nhân. Từ hôm con gái ra đi, anh Tuấn và vợ ngã quỵ, lặng lẽ trong nỗi đau, không thể đáp lại những lời thăm hỏi, động viên của bà con lối xóm.

Gia cảnh nữ sinh Hà Anh rất khó khăn, ngôi nhà xây cách đây gần chục năm nhưng đến nay vẫn chưa có tiền để sơn sửa. Ảnh: Viên Minh.

Sau lễ tang, bà Đặng Thị Ngoan (77 tuổi, bà ngoại của Hà Anh) ngồi thẫn thờ bên khung ảnh cháu gái. Đôi mắt trũng sâu, giọng bà run rẩy khi nhớ lại buổi sáng định mệnh 13/9.

Bà kể, lúc đang ở nhà thì điện thoại reo, hiện lên số điện thoại của người lạ. Trong máy, một giọng nói run rẩy hỏi có phải bà là người nhà của Hà Anh không, rồi báo tin em vừa gặp tai nạn nghiêm trọng. Bà Ngoan choáng váng, gần một tiếng sau mới đủ bình tĩnh gọi lại và nhận hung tin cháu ngoại đã không qua khỏi.

“Tôi chết lặng, không tin nổi người gặp nạn chính là cháu gái ngoan hiền của mình. Nó chỉ mới vừa nhập học lớp 10, chưa kịp sống tuổi thiếu nữ”, bà nghẹn ngào.

Bà Đặng Thị Ngoan (bà ngoại Hà Anh) khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của cháu gái. Ảnh: Viên Minh.

Trong ký ức của bà, Hà Anh là cô bé hiếu thảo, luôn thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của cha mẹ. Sau giờ học, em lại tất bật phụ việc nhà, chăm sóc em nhỏ.

Bà Ngoan chia sẻ thêm, hoàn cảnh gia đình Hà Anh rất khó khăn. Căn nhà nhỏ được xây cách đây gần chục năm nhưng đến nay vẫn chưa có tiền để quét vôi, sơn sửa.

Trong gia đình, bố em là lao động chính, ai thuê gì làm nấy nhưng mấy năm gần đây công việc ngày càng bấp bênh, lúc có lúc không. Mẹ Hà Anh làm nghề khảm trai, song cũng chỉ có việc khi có đơn đặt hàng. Biết bố mẹ vất vả, Hà Anh chưa bao giờ tiêu xài hoang phí, luôn sống tiết kiệm, thương cha mẹ và không muốn họ phải buồn lòng.

"Tháng 6 vừa rồi, cháu thi đỗ cả hai trường THPT Phú Xuyên A và THPT Tân Dân, cuối cùng chọn Tân Dân – ngôi trường cháu đặt nguyện vọng 1. Niềm vui tràn ngập cả gia đình, ai cũng nghĩ đó sẽ là chặng đường mới tươi sáng", người bà xúc động nói.

Cách đây không lâu, Hà Anh còn khoe với bà: “Cháu sắp nộp hồ sơ, sắp thành thiếu nữ cấp 3 rồi bà ạ”. Vậy mà hôm nay, ước mơ vừa chớm nở đã vụn vỡ bởi hành vi tàn nhẫn, đê hèn cùa tài xế xe bồn.

Càng đau đớn hơn khi chiếc xe máy điện Hà Anh đi hôm đó là món quà mà bố mẹ phải chắt chiu tích cóp mới mua được, thậm chí đến nay vẫn còn nợ tiền.

Nhiều người trong thôn đến chia buồn với gia đình nạn nhân, sáng 15/9. Ảnh: Viên Minh.

Ông Nguyễn Văn Tuất (ông trẻ của Hà Anh) không kìm được nước mắt khi nhắc đến cháu gái. Ông cho biết, Hà Anh là đứa trẻ lễ phép, chăm ngoan, học giỏi nên được cả xóm thương mến.

“Nghe những người có mặt kể lại, sau khi va chạm, tài xế xe bồn đã không dừng lại mà cố tình tiếp tục lái, kéo lê cháu tôi trên đường. Sự tàn nhẫn đó đã cướp đi mạng sống của một đứa trẻ mới 16 tuổi. Gia đình tôi không sao chấp nhận được”, ông Tuất nói trong nghẹn ngào.

Ông chỉ vào di ảnh cháu gái, mắt đỏ hoe: “Cháu vừa mới đỗ cấp 3, tương lai còn rộng mở. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã tan nát. Gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm minh để linh hồn cháu được yên nghỉ”.

Nhiều người bạn cùng học với Hà Anh chưa tin được sự ra đi đột ngột của nữ sinh. Ảnh: Viên Minh.

Không chỉ người thân, thầy cô và bạn bè của Hà Anh cũng vô cùng đau xót. Em Hoàng Duyên, học sinh trường THCS Nam Tiến (nơi Hà Anh từng học cấp 2), kể rằng khi nghe tin Hà Anh gặp nạn, cả nhóm không ai tin nổi, liên tục nhắn tin, gọi điện với hy vọng đó là nhầm lẫn.

“Chiều hôm trước khi xảy ra chuyện, chị ấy còn cười và chào em trên đường về. Chị Hà Anh luôn thương bố mẹ, ước mơ có công việc để giúp đỡ gia đình. Ước mơ ấy đã bị dập tắt quá tàn nhẫn”, Duyên nức nở.

Một số bạn học cũng chia sẻ Hà Anh là học sinh gương mẫu, thành tích nổi bật, sống chan hòa và vui tính.

Liên quan vụ tai nạn, ngày 14/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (50 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎

Khoảng 9h20 ngày 13/9, Long lái ô tô bồn chở bê tông, khi tới gầm cầu chui Vạn Điểm (thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên) thì va chạm với xe máy điện do Nguyễn Đào Hà Anh (SN 2010) cầm lái. Vụ tai nạn khiến nữ sinh bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong.

Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Long khai sau khi va chạm, hắn cố tình không dừng lại mà tiếp tục lái xe kéo lê nạn nhân. Mục đích của hành động máu lạnh này là để em tử vong, nhằm không phải lo bồi thường. Sau khi gây án, Long bỏ trốn rồi tối cùng ngày ra đầu thú.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia hay ma túy.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, hành vi của Đinh Văn Long là đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo và xuất phát từ động cơ đê hèn. Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi đê hèn của Đinh Văn Long.