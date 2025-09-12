Va chạm với xe bồn, người đàn ông đi xe máy tử vong

Khi đến trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn (phía Tây tỉnh Gia Lai), xe bồn đã xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.N.Q. điều khiển theo hướng ngược lại khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 12/9, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong ở trên đường Lê Thánh Tôn, đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng.

Theo đó, khoảng 19h20 ngày 11/9, xe bồn biển số 82C-047.13 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đi ngã tư Lâm nghiệp. Tuy nhiên, khi đến trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn, xe bồn đã xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.N.Q. (SN 1970, trú phường Diên Hồng) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), tuy nhiên sau đó đã tử vong.

Theo camera ghi lại, ông Q. điều khiển xe máy từ hẻm Lê Thánh Tôn ra đường chính, song đã đi lấn sang làn đường của xe hướng ngược lại; khi ông điều khiển xe quay lại làn đường theo lề phải của mình đã xảy ra va chạm với xe bồn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời, phối hợp cùng Văn phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) khẩn trương thu thập chứng cứ xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.