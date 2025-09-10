Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe ben vượt ẩu ở TP.HCM

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà N.M.H. (65 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi qua cầu Mỹ Thuỷ khoảng 400m, bà H. bất ngờ bị xe ben biển số 50H-902.62 do tài xế Nguyễn Văn Xuân (34 tuổi, quê Lâm Đồng) điểu khiển chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng.
Bà H. ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ nhiều giờ.
Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ben chạy về bãi cách đó vài trăm mét nhưng nhanh chóng bị công an truy tìm, đưa về trụ sở làm việc.
Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ben vượt không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm chết người.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.