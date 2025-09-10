Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe ben vượt ẩu ở TP.HCM

  • Thứ tư, 10/9/2025 18:32 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Chiều 10/9, Công an phường Cát Lái (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Cát Lái tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà N.M.H. (65 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu.

Xe ben vuot au TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi qua cầu Mỹ Thuỷ khoảng 400m, bà H. bất ngờ bị xe ben biển số 50H-902.62 do tài xế Nguyễn Văn Xuân (34 tuổi, quê Lâm Đồng) điểu khiển chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng.

Bà H. ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ nhiều giờ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ben chạy về bãi cách đó vài trăm mét nhưng nhanh chóng bị công an truy tìm, đưa về trụ sở làm việc.

Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ben vượt không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm chết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

