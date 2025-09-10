Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mời người chặn đầu ôtô, khiêu khích tài xế ở TP.HCM lên công an

  • Thứ tư, 10/9/2025 06:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người đàn ông ở TP.HCM dấu hiệu say xỉn đã chặn đầu xe rồi có hành động khiêu khích tài xế ô tô giữa đường.

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông có dấu hiệu say xỉn đi xe máy cùng một người phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Người đàn ông khiêu khích tài xế ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Khi đến một con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, người đàn ông chặn đầu chiếc xe ôtô rồi lớn tiếng khiêu khích. Người này có những hành động "kỳ quặc" trước đầu xe ôtô. Tất cả bị camera hành trình của ôtô ghi lại.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Trị Đông khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh người đàn ông có hành động phản cảm trong clip.

Theo cơ quan chức năng, người đàn ông khiêu khích tài xế có tên N.H.M (34 tuổi, ngụ TP.HCM). M được mời về trụ sở công an để làm việc, lấy lời khai.

Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bảo Linh/VTC News

