Xe ben 'lùa' loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở TP.HCM

  Thứ hai, 8/9/2025 14:16 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Có ít nhất 3 xe máy bị ôtô tải ben tông vào khi đang dừng chờ đèn đỏ trên tuyến ĐT.741 (TP.HCM).

Ngày 8/9, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT.741 giữa ôtô tải ben và nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm ôtô tải ben.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bến Trám trên đường ĐT.741 thuộc xã Phước Hòa, TP.HCM thì bất ngờ bị ôtô tải ben lưu thông từ phía sau đâm vào.

Một xe máy hư hỏng nặng sau khi ôtô tải tông trúng.

Có ít nhất 3 xe máy bị tông trúng, nằm lăn lóc giữa đường, trong đó 1 xe bị mắc kẹt dưới gầm ôtô tải. Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe ben xe máy TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Xe ben TP.HCM Lùa xe máy TP.HCM Tông xe máy TP.HCM Tai nạn TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

