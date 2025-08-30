Cả nước có 25 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, cả nước đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người tử vong, bị thương 31 người.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2025, tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông cho thấy, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày hôm nay (30/8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người tử vong, bị thương 31 người (đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn).

"So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 2/9/2024), tai nạn giao thông giảm 23 vụ, giảm 11 người tử vong, giảm 17 người bị thương," lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra con số so sánh.

Trong ngày 30/8, có 5 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, lĩnh vực đường bộ đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.259 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 18,6 tỷ đồng ; tạm giữ 38 xe ôtô, 1.255 xe môtô, 82 phương tiện khác, tước 234 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.042 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 978 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.445 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 73 trường hợp, quá khổ giới hạn 27 trường hợp, chở quá số người quy định 50 trường hợp, vi phạm ma tuý 4 trường hợp.

Lĩnh vực đường sắt phát hiện xử lý 8 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 triệu đồng. Đường thuỷ phát hiện xử lý 194 trường hợp vi phạm.