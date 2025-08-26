Hiện trường vụ tài xế tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe tải biển số 60H-009.60 lưu thông hướng từ cầu vượt Ngã tư Ga đi cầu Phú Long. Khi đến trước địa chỉ 46/3 Hà Huy Giáp, xe tải va chạm với xe máy mang biển số 95E1-217.25 do một tài xế công nghệ điều khiển, chở khách lưu thông cùng chiều.
Cú tông cực mạnh khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường. Hành khách bị hất văng ra ngoài, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Riêng tài xế, khoảng 40 tuổi, bị cuốn vào gầm và bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm chiều khiến giao thông trên trục đường Hà Huy Giáp ùn tắc nghiêm trọng. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm đổ bên lề, cách đó vài mét là xe tải dừng lại. Vụ tai nạn thu hút đông người dân hiếu kỳ theo dõi.
Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường An Phú Đông phối hợp Đội CSGT Bình Triệu đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.
Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
