Cụ ông ở Gia Lai tử vong trên con đường gần nhà

  • Thứ sáu, 20/3/2026 16:05 (GMT+7)
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ một cụ ông ở xã Canh Vinh được phát hiện tử vong trên đường dân sinh.

Ngày 20/3, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) thông tin, cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ một cụ ông ở xã Canh Vinh tử vong trên đường dân sinh vào đêm 19/3 khi đi mời khách và mua đồ cho đám giỗ của vợ vào hôm sau.

Nạn nhân là ông L.V.T. ( 76 tuổi, trú thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh).

Hiện trường vụ việc. Ảnh người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 ngày 19/3, Công an xã Canh Vinh nhận tin báo từ con trai ông T. là ông L.K.H. (SN 1982, trú thôn Kinh Tế) về việc phát hiện cha mình tử vong trên con đường đất gần nhà.

Nhận tin, Công an xã Canh Vinh đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo Công an tỉnh để các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Theo người dân, vị trí ông T. tử vong nằm gần nhà hai người con ở thôn Kinh Tế, cách nhà nạn nhân chưa đến 100 m.

"Ông T. sống một mình sau khi vợ qua đời hơn 5 năm trước. Thời điểm gặp nạn, ông T. đang đi mua đồ và mời khách dự đám giỗ của vợ vào ngày 20/3", một người dân tại khu vực cho hay.

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ và đang chờ có kết luận chính thức.

Cá voi chết trôi dạt vào bờ biển Gia Lai

Ngư dân xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức an táng cá voi con dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam theo phong tục miền biển.

15:35 14/3/2026

Thực hư vé xe Tết từ TP.HCM về Gia Lai giá 3,5 triệu đồng

Trước thông tin về việc một nhà xe ở Gia Lai bị tố bán vé Tết giá 3,5 triệu đồng, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra...

12:21 13/2/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

Nguyễn Gia/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Uy ban Bau cu TP.HCM gui thu cam on hinh anh

    Ủy ban Bầu cử TP.HCM gửi thư cám ơn

    18 phút trước 16:12 20/3/2026

    0

    Ủy ban Bầu cử TP.HCM khẳng định, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định với mức tín nhiệm cao, kết quả này đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

