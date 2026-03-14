Cá voi chết trôi dạt vào bờ biển Gia Lai

Ngư dân xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức an táng cá voi con dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam theo phong tục miền biển.

Khoảng 9h ngày 14/3, một số ngư dân xã Phù Mỹ Đông đã phát hiện xác cá voi con (thường được người dân miền biển gọi tôn kính gọi là cá Ông, Ông Nam Hải, thần Nam Hải) trôi dạt vào bờ.

Con cá voi con (hay còn gọi là cá Ông, Ông Nam Hải, thần Nam Hải) thân màu đen đã chết trước đó trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam, xã Phù Mỹ Đông.

Theo người dân địa phương xác nhận cá voi con dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg, thân màu đen trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam đã chết trước đó.

Sau khi phát hiện xác cá voi, ngư dân đã báo cho Ban vạn đầm Lăng Ông Nam Hải trong vùng để tiến hành khâm liệm và chôn cất cá tại khu vực bãi biển gần ngôi miếu thờ thần. Nghi lễ diễn ra trang nghiêm với sự tham gia của nhiều người dân trong thôn.

Ngư dân thôn Xuân Thạnh Nam bọc vải đỏ, tẩm liệm cá voi theo tục lệ cổ truyền.

Theo ngư dân vùng biển Gia Lai, tín ngưỡng tục thờ cá Ông (cá Voi) đã hình thành từ lâu. Cá Ông (cá Voi) là một trong những linh vật giúp ngư dân tự tin bám biển.

Không chỉ là một người bạn ngoài khơi xa, hiền lành, loài cá này gắn liền với những câu chuyện cứu người đi biển khi thuyền bị sóng to gió lớn đánh chìm hay phá nước. Từ đó, cá Ông được ngư dân tôn kính như một vị phúc thần, gắn kết ruột thịt tựa ân nhân cứu mạng, che chở họ muôn đời.

Dưới thời nhà Nguyễn, cá Ông được nhận nhiều sắc phong như Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân chi thần (thời Minh Mạng), Từ Chế Chương Linh Trợ Tín Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân chi thần (thời Thiệu Trị), Từ Tế Chương Linh Trợ Tín Trừng Trạm Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân chi thần (thời Tự Đức), Từ Tế Chương Linh Trợ Tín Trừng Trạm Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân chi thần (thời Đồng Khánh), Từ Tế Chương Linh Trợ Tín Trừng Trạm Dực Bảo Trung Hưng thượng đẳng thần (thời Duy Tân).

Không chỉ sắc phong, nhà vua cũng ban lệnh rằng, làng nào có Ông Lụy thì phải báo cáo lên phủ huyện để cấp tiền tuất, hương đèn, vải đỏ để tổ chức khâm liệm, cấp đất xây lăng và ruộng hương hỏa để phụng thờ.