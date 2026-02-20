Xác minh vụ người đàn ông tấn công mẹ ruột và chị gái

Sáng 20/2, đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật giống cần câu cá liên tục tấn công một người phụ nữ, làm một cụ bà ngồi cùng giường bị thương...

Theo clip đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông cầm vật giống cần câu liên tiếp đánh vào chị gái đang ngồi trên giường. Trong lúc can ngăn, một cụ bà ngồi bên cạnh cũng bị đánh trúng vào tay.

Người đàn ông dùng vật giống dao chĩa về phía hai người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Chưa dừng lại, người đàn ông sau đó còn lớn tiếng chửi bới rồi đi ra ngoài rồi cầm theo một vật giống con dao bầu quay vào nhà, chĩa thẳng về phía cụ bà và người phụ nữ đe dọa. Khi phát hiện camera đang ghi hình, người đàn ông đã dùng vật giống dao chém, đập phá thiết bị.

Theo thông tin ban đầu, hai người phụ nữ trong clip là mẹ ruột và chị gái của người đàn ông. Người mẹ được xác định bị gãy tay, phải đi điều trị.

Sự việc được xác nhận xảy ra tại xóm Cuông, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An vào tối 19/2 (mùng 3 Tết). Cũng theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh, sau khi nhận được thông tin, sáng nay (20/2), công an xã và chính quyền địa phương đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.