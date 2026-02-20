Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh vụ người đàn ông tấn công mẹ ruột và chị gái

  • Thứ sáu, 20/2/2026 19:05 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Sáng 20/2, đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật giống cần câu cá liên tục tấn công một người phụ nữ, làm một cụ bà ngồi cùng giường bị thương...

Theo clip đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông cầm vật giống cần câu liên tiếp đánh vào chị gái đang ngồi trên giường. Trong lúc can ngăn, một cụ bà ngồi bên cạnh cũng bị đánh trúng vào tay.

Tan cong me ruot anh 1

Người đàn ông dùng vật giống dao chĩa về phía hai người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Chưa dừng lại, người đàn ông sau đó còn lớn tiếng chửi bới rồi đi ra ngoài rồi cầm theo một vật giống con dao bầu quay vào nhà, chĩa thẳng về phía cụ bà và người phụ nữ đe dọa. Khi phát hiện camera đang ghi hình, người đàn ông đã dùng vật giống dao chém, đập phá thiết bị.

Theo thông tin ban đầu, hai người phụ nữ trong clip là mẹ ruột và chị gái của người đàn ông. Người mẹ được xác định bị gãy tay, phải đi điều trị.

Sự việc được xác nhận xảy ra tại xóm Cuông, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An vào tối 19/2 (mùng 3 Tết). Cũng theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh, sau khi nhận được thông tin, sáng nay (20/2), công an xã và chính quyền địa phương đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Hai tài xế vật lộn, đánh nhau giữa đường gây xôn xao ngày giáp Tết

Va chạm giao thông trên đường ở TP.HCM, hai tài xế không giữ được bình tĩnh, lao vào vật lộn, đánh nhau túi bụi ngay giữa các làn xe đang lưu thông. Video clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 15/2 gây xôn xao dư luận.

15:52 15/2/2026

Dừng thông xe trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành, đơn vị quản lý nhận thấy đã xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh… Ban Quản lý dự án 2 quyết định tạm dừng việc thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn như dự kiến ban đầu là 11h ngày 12/2.

18:45 12/2/2026

Bé gái bị vây đánh 'hội đồng' trong hẻm ở TP.HCM

MXH xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị cả nhóm vây đánh tới tấp trong một hẻm vắng ở TP.HCM, xung quanh có một số em chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

10:35 4/2/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

