Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé gái bị vây đánh 'hội đồng' trong hẻm ở TP.HCM

  • Thứ tư, 4/2/2026 10:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MXH xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị cả nhóm vây đánh tới tấp trong một hẻm vắng ở TP.HCM, xung quanh có một số em chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Ngày 4/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một bé gái quỳ gối, bị cả nhóm đồng trang lứa vây đánh.

Hanh hung anh 1

Bé gái quỳ gối van xin nhưng vẫn bị đánh đập. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip, bé gái liên tục bị một thiếu nữ dùng cây đánh vào vùng đầu. Sau đó, hai thiếu nữ khác lao vào, tiếp tục đánh đập. Nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng chú ý, có một số em cả nam và nữ đứng chứng kiến vụ hành hung nhưng không vào can ngăn. Có em thậm chí còn lên tiếng cổ vũ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 31/1, trong một con hẻm thuộc phường Tây Nam, TP.HCM.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Nam đã mời những người liên quan cùng phụ huynh đến làm việc. Do nhóm tham gia đánh đập bé gái đều chưa đủ tuổi (dưới 14 tuổi), nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về nhà để giáo dục, chấn chỉnh.

Hanh hung anh 2

Nạn nhân bị nhóm vây đánh. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, thay vì ăn năn hối cãi, một trong số những em tham gia hành hung còn lên mạng xã hội dùng lời lẽ thách thức, đe dọa khiến nạn nhân và gia đình hoang mang, lo lắng.

Công an địa phương đã tiến hành mời làm việc, đề nghị gia đình em này có biện pháp ngăn chặn, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

46 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên của ngân hàng ở TP.HCM

Ngày 31/1, một ngân hàng có đặt tiệc tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển thức ăn lên trụ sở ngân hàng tại phường Bà Rịa để đãi tiệc tất niên. Sau đó, có 46 người nghi ngờ bị ngộ độc.

5 giờ trước

Người phụ nữ đột tử khi hát ở tiệc tất niên tại TP.HCM

Ngày 2/2, Công an TP.HCM thông tin ban đầu về trường hợp tử vong tại sảnh một nhà hàng trên địa bàn phường Dĩ An.

46:2733 hôm qua

Mùa đông lạ ở Việt Nam

Trong khi miền Bắc đang trải qua mùa đông khá ấm thì khu vực Nam Bộ gồm TP.HCM có nhiều ngày nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, vượt qua cả mùa đông năm 2016.

11:18 2/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/be-gai-bi-vay-danh-hoi-dong-tan-nhan-trong-hem-o-tphcm-post1818328.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hành hung TP.HCM Đánh hội đồng Bé gái hành hung TP.HCM Đánh nhau

    Đọc tiếp

    Mua mua bao nam 2026 co khoc liet nhu 2025? hinh anh

    Mùa mưa bão năm 2026 có khốc liệt như 2025?

    60 phút trước 11:00 4/2/2026

    0

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026 số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn so với 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý