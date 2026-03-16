Hai học sinh lớp 8 ở Đồng Nai trả lại ví tiền cho người đánh rơi

Ngày 15/3, trong không khí cả nước hân hoan tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, một hành động đẹp của hai học sinh lớp 8 đã để lại nhiều cảm xúc.

Ngày 16/3, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 16h ngày 15/3, em Trần Gia Bảo và Lê Duy An, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Long Thành, khi đi qua khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Hữu Cảnh đã nhặt được một chiếc ví da. Bên trong ví có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Em Trần Gia Bảo và Lê Duy An, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Long Thành đến Công an xã Long Thành nhờ tìm người đánh rơi ví.

Không chút đắn đo, hai em đã mang chiếc ví đến Công an xã Long Thành giao nộp, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành nhanh chóng xác minh và liên hệ với anh Nguyễn Tất Trung (sinh năm 1996, ngụ tổ 20, ấp Kim Sơn) là chủ nhân chiếc ví. Tại trụ sở Công an xã, toàn bộ tài sản đã được trao trả đầy đủ cho anh Trung.

Nhận lại tài sản, anh Trung không giấu được niềm vui và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến hai em học sinh vì hành động trung thực, đáng quý. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Long Thành đã nhanh chóng hỗ trợ xác minh, giúp anh nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Trong ngày hội lớn của cử tri cả nước, việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa của hai học sinh lớp 8 đã góp phần lan tỏa tinh thần sống trung thực, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.