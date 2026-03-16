Hai học sinh lớp 8 ở Đồng Nai trả lại ví tiền cho người đánh rơi

  • Thứ hai, 16/3/2026 13:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 15/3, trong không khí cả nước hân hoan tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, một hành động đẹp của hai học sinh lớp 8 đã để lại nhiều cảm xúc.

Ngày 16/3, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 16h ngày 15/3, em Trần Gia Bảo và Lê Duy An, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Long Thành, khi đi qua khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Hữu Cảnh đã nhặt được một chiếc ví da. Bên trong ví có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Em Trần Gia Bảo và Lê Duy An, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Long Thành đến Công an xã Long Thành nhờ tìm người đánh rơi ví.

Không chút đắn đo, hai em đã mang chiếc ví đến Công an xã Long Thành giao nộp, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành nhanh chóng xác minh và liên hệ với anh Nguyễn Tất Trung (sinh năm 1996, ngụ tổ 20, ấp Kim Sơn) là chủ nhân chiếc ví. Tại trụ sở Công an xã, toàn bộ tài sản đã được trao trả đầy đủ cho anh Trung.

Nhận lại tài sản, anh Trung không giấu được niềm vui và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến hai em học sinh vì hành động trung thực, đáng quý. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Long Thành đã nhanh chóng hỗ trợ xác minh, giúp anh nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Trong ngày hội lớn của cử tri cả nước, việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa của hai học sinh lớp 8 đã góp phần lan tỏa tinh thần sống trung thực, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đồng Nai tổ chức họp, xin lỗi người dân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) ngày 16/3 cho biết đã phát hành giấy mời làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại đoạn Km10+200 - Km10+500.

Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân, xử lý vụ 8 nhà bị 'treo cao'

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư dự án nâng cấp đường ĐT753 xin lỗi công khai người dân, đồng thời xem xét trách nhiệm đơn vị thi công.

Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ là một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa có giá trị nghệ thuật đặc sắc, phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

Văn Quân/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Nhieu noi o Nam Bo mua trai mua ky luc hinh anh

    Nhiều nơi ở Nam Bộ mưa trái mùa kỷ lục

    4 giờ trước 11:12 16/3/2026

    0

    Ngày 27/2, một trận mưa rất lớn trút xuống khu vực Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau với lượng mưa trên 100 mm, vượt gấp hai lần kỷ lục mưa trái mùa được thiết lập vào 10 năm trước ở đây.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

