Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Hải Phòng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Quyết định của Ban Bí thư về điều động, chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 16/3, tại Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Đỗ Thành Trung.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định số 57-QĐNS/TW ngày 14/3/2026 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung. Ảnh: Minh Huệ/TTXVN.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Trung Dũng chúc mừng thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao.

Qua đó thể hiện vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền điều hành thông suốt, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ủng hộ tuyệt đối các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ việc đồng chí Đỗ Thành Trung được tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung. Ảnh: Minh Huệ/TTXVN.

Trước mắt, sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn; nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung, sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Đồng chí Đỗ Thành Trung đã đảm nhận nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 13/3/2023, đồng chí được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 19/2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.