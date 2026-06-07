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Xã hội

Xe tải băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng

  • Chủ nhật, 7/6/2026 22:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 7/6, ôtô tải vượt qua đường sắt tại xã Thường Tín (Hà Nội) bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Vụ việc khiến đầu tàu hư hỏng nặng và phải tạm dừng hành trình sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Theo người dân tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày, tại Km17+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Thường Tín, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ôtô tải chở cát BKS 30B-542.XX lưu thông từ quốc lộ 1A qua đường sắt để vào đường liên xã Nhị Khê.

Khi xe tải đi qua đường sắt thì bất ngờ bị tàu đâm trúng phía đuôi.

Vụ tai nạn khiến đầu tàu SE19 bị hư hỏng nặng. Sau hơn 1 tiếng đoàn tàu mới tiếp tục hành trình.

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Xe tải bị tàu hỏa đâm trúng.
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Cát vùi lấp xe máy dựng trên vỉa hè.

Về phía xe tải, một lượng cát lớn trên thùng xe đổ xuống dưới và gây lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

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https://tienphong.vn/ha-noi-xe-tai-bang-qua-duong-sat-bi-tau-hoa-huc-vang-post1849607.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

tàu hỏa Hà Nội xe tải tai nạn húc văng

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