Hà Nội: Ôtô con bị tàu hỏa đâm biến dạng

  • Chủ nhật, 19/4/2026 06:08 (GMT+7)
Tối 18/4, ôtô con di chuyển qua đường ngang dân sinh bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Vụ việc khiến xe ôtô biến dạng, rất may tài xế đã kịp thời thoát khỏi xe ôtô trước khi va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn..

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày 18/4, tại khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (xã Đại Xuyên, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ôtô con BKS 30M-282.XX do anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, Hà Nội) di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637 thì bị tàu SE6/927 đâm trúng.

Vụ việc khiến ôtô văng ra xa, biến dạng, túi khí bung. Được biết, trước khi xảy ra va chạm tài xế ôtô kịp thời thoát ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, chưa phát hiện tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

