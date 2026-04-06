Suýt mất mạng khi băng qua đường tàu lúc tàu hỏa lao đến

Vào khoảng 15h50 ngày 4/4, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam đoạn rẽ vào chùa Nhị Châu (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy bất chấp tín hiệu cảnh báo, cố tình băng qua đường ray trong khi barie đã hạ xuống, phía sau nhiều phương tiện đang dừng chờ tàu. Đáng chú ý, người này vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại.

Khi bánh trước xe vừa qua khỏi đường ray, tàu SE8 do đầu máy 948 kéo 14 toa đi tới, tông trúng phần đuôi xe. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị quay ngược, người đàn ông ngã xuống đường.

Ảnh cắt từ clip.

Sau tai nạn, người này tự rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 phải dừng lại ít phút tại khu gian Thường Tín - Văn Điển để kiểm tra kỹ thuật trước khi tiếp tục hành trình.

Thời gian gần đây, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, nguyên nhân chủ yếu do người tham gia giao thông cố tình vượt rào chắn.

Trước đó, tối 25/2, một xe container bị tàu SE3 đâm ngang khi đi qua điểm giao cắt trên Quốc lộ 1A, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Tiếp đó, tối 8/3, tại khu vực Ngọc Hồi, một người đi xe máy cũng tử vong khi vượt gác chắn.

Sau các vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn còn thấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông báo và hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Khi rào chắn đã hạ, không lách qua, không băng ngang, không đứng gần đường ray. Quan sát kỹ tại các điểm giao cắt không có rào chắn, cần dừng lại, quan sát hai phía trước khi qua đường. Hãy tham gia giao thông với ý thức trách nhiệm và văn minh. Phía sau tay lái không chỉ là bạn, mà còn là gia đình, người thân đang chờ bạn trở về an toàn.