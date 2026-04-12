Tàu hỏa hất văng xe công nông, bé 10 tuổi tử vong

Xe công nông băng qua đường sắt bằng lối đi tự mở ở Đắk Lắk và va chạm với tàu chở khách SE9, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Chiều 12/4, lãnh đạo UBND xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu khách và xe công nông, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Chiếc công nông bị hất văng sau cú va chạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h46 cùng ngày, tàu SE9 khi đi qua khu gian Chí Thanh - Hòa Đa, đến Km 1174+300 va chạm với xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở (không được phép).

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái tàu phát hiện phương tiện băng qua nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ngoài khu vực đường ray.

Vụ tai nạn khiến em Trần Hữu Th. (SN 2016) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác gồm Trần Nhật Lâm (SN 2019) và ông Trần Quang Mẫn (khoảng trên 60 tuổi) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một số bộ phận của đầu máy và toa tàu bị hư hỏng như gãy ống nước, móp thiết bị, hỏng ống vòi hãm.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ tàu phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 15h16 cùng ngày, tàu SE9 tiếp tục hành trình, bị chậm khoảng 30 phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đường bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.