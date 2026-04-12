Tàu hỏa hất văng xe công nông, bé 10 tuổi tử vong

  • Chủ nhật, 12/4/2026 18:25 (GMT+7)
Xe công nông băng qua đường sắt bằng lối đi tự mở ở Đắk Lắk và va chạm với tàu chở khách SE9, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Chiều 12/4, lãnh đạo UBND xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu khách và xe công nông, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Chiếc công nông bị hất văng sau cú va chạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h46 cùng ngày, tàu SE9 khi đi qua khu gian Chí Thanh - Hòa Đa, đến Km 1174+300 va chạm với xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở (không được phép).

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái tàu phát hiện phương tiện băng qua nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ngoài khu vực đường ray.

Vụ tai nạn khiến em Trần Hữu Th. (SN 2016) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác gồm Trần Nhật Lâm (SN 2019) và ông Trần Quang Mẫn (khoảng trên 60 tuổi) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một số bộ phận của đầu máy và toa tàu bị hư hỏng như gãy ống nước, móp thiết bị, hỏng ống vòi hãm.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ tàu phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 15h16 cùng ngày, tàu SE9 tiếp tục hành trình, bị chậm khoảng 30 phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đường bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Người phụ nữ tử vong giữa đường ray tàu hỏa

Sau vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ ở tỉnh Lâm Đồng, công an đã phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân do chưa xác định được nhân thân.

3 giờ trước

Tài xế xe máy văng hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

06:22 9/3/2026

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa húc xe tải

Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

06:52 26/2/2026

Minh Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Xe tai tong sap tuong nha dan tai Dong Thap hinh anh

    Xe tải tông sập tường nhà dân tại Đồng Tháp

    45 phút trước 19:08 12/4/2026

    0

    Ngày 12/4, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một chiếc xe tải nghi do mất thắng tông sập tường của nhà người dân trên quốc lộ 60.

    Thu tuong Slovakia den Ha Noi hinh anh

    Thủ tướng Slovakia đến Hà Nội

    1 giờ trước 18:51 12/4/2026

    0

    Đoàn Thủ tướng Cộng hòa Slovakia thăm chính thức Việt Nam là đoàn khách cấp Chính phủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam vừa hoàn thiện tổ chức, bộ máy sau Đại hội XIV của Đảng.

    Hon chien giua nhieu phu nu o Nghe An hinh anh

    Hỗn chiến giữa nhiều phụ nữ ở Nghệ An

    2 giờ trước 18:22 12/4/2026

    0

    Chiều 12/4, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết đã triệu tập các cá nhân liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

