Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người phụ nữ tử vong giữa đường ray tàu hỏa

  Chủ nhật, 12/4/2026 17:12 (GMT+7)
Sau vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ ở tỉnh Lâm Đồng, công an đã phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân do chưa xác định được nhân thân.

Sáng 12/4, công an xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn do đến nay chưa xác định được danh tính.

Camera tàu hỏa ghi lại hình ảnh người phụ nữ đứng giữa đường ray.

Theo công an xã Tân Minh, khoảng 16h55 ngày 11/4, tại Km1589+100 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn 9 (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giữa đoàn tàu SE5 (đầu máy số 960) và một phụ nữ đi bộ trên đường ray. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, do không mang theo giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng chưa xác định được nhân thân và lai lịch.

Qua mô tả ban đầu, nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,56 m, mặc áo tay dài màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc và đội nón lá. Trên người nạn nhân có hai cuốn kinh Phật. Thi thể bị biến dạng và không thể nhận dạng khuôn mặt.

Theo công an, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường vắng, không có đường ngang dân sinh. Công an xã Tân Minh đề nghị người dân, các đơn vị liên quan nếu có thông tin về nạn nhân hoặc thân nhân của người này, liên hệ để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tài xế xe máy văng hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

06:22 9/3/2026

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa húc xe tải

Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

06:52 26/2/2026

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.

23:37 25/2/2026

https://tienphong.vn/truy-tim-danh-tinh-nan-nhan-tu-vong-tren-duong-sat-post1835027.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tàu hỏa Lâm Đồng Phụ nữ Tử vong Đường sắt Tàu hỏa Xã Tân Minh

    Đọc tiếp

    4 nguoi lon nguy kich sau vu chay nha tro o TP.HCM hinh anh

    4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM

    59 phút trước 17:18 12/4/2026

    0

    Sau vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (Quận 12 cũ) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý