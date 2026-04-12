Người phụ nữ tử vong giữa đường ray tàu hỏa

Sau vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ ở tỉnh Lâm Đồng, công an đã phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân do chưa xác định được nhân thân.

Sáng 12/4, công an xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn do đến nay chưa xác định được danh tính.

Camera tàu hỏa ghi lại hình ảnh người phụ nữ đứng giữa đường ray.

Theo công an xã Tân Minh, khoảng 16h55 ngày 11/4, tại Km1589+100 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn 9 (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giữa đoàn tàu SE5 (đầu máy số 960) và một phụ nữ đi bộ trên đường ray. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, do không mang theo giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng chưa xác định được nhân thân và lai lịch.

Qua mô tả ban đầu, nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,56 m, mặc áo tay dài màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc và đội nón lá. Trên người nạn nhân có hai cuốn kinh Phật. Thi thể bị biến dạng và không thể nhận dạng khuôn mặt.

Theo công an, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường vắng, không có đường ngang dân sinh. Công an xã Tân Minh đề nghị người dân, các đơn vị liên quan nếu có thông tin về nạn nhân hoặc thân nhân của người này, liên hệ để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.