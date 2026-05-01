Tàu hỏa tông tử vong nhân viên tuần đường sắt

Tàu hàng HH7 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã va chạm với một nhân viên tuần đường tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 1/5, tại lý trình Km1566 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí xảy ra tai nạn nằm giữa hai ga Hàm Cường Tây và Suối Vận.

Thời điểm trên, tàu hàng HH7 chạy theo hướng Bắc - Nam thì va chạm với anh L.Đ.H (SN 1993, trú tỉnh Hà Tĩnh). Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là nhân viên tuần đường đường sắt.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau đó, tàu hàng HH7 dừng lại để lập biên bản hiện trường rồi tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm có mặt bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến khám nghiệm, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.