Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tàu hỏa tông tử vong nhân viên tuần đường sắt

  • Thứ sáu, 1/5/2026 13:07 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tàu hàng HH7 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã va chạm với một nhân viên tuần đường tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 1/5, tại lý trình Km1566 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí xảy ra tai nạn nằm giữa hai ga Hàm Cường Tây và Suối Vận.

Nhan vien duong sat anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT.

Thời điểm trên, tàu hàng HH7 chạy theo hướng Bắc - Nam thì va chạm với anh L.Đ.H (SN 1993, trú tỉnh Hà Tĩnh). Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là nhân viên tuần đường đường sắt.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau đó, tàu hàng HH7 dừng lại để lập biên bản hiện trường rồi tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm có mặt bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến khám nghiệm, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tau-hoa-tong-tu-vong-nhan-vien-tuan-duong-sat-post1839888.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Nhân viên đường sắt Lâm Đồng Tàu hỏa Nhân viên đường sắt Đường sắt Bắc Nam Xã Hàm Kiệm

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý