Thực hư vé xe Tết từ TP.HCM về Gia Lai giá 3,5 triệu đồng

Trước thông tin về việc một nhà xe ở Gia Lai bị tố bán vé Tết giá 3,5 triệu đồng, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra...

Sáng 13/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đình Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang tổng hợp báo cáo liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu nhà xe “chặt chém” vé xe dịp Tết.

Hình ảnh tờ vé ghi số tiền 3,5 triệu đồng được đăng tải lên mạng gây chú ý dư luận. Ảnh: CĐBVN.

Trước đó, trên một số mạng xã hội phản ánh giá vé xe khách dịp Tết tăng gấp 7 lần. Cụ thể, hành khách phản ánh nhà xe T.N (tại xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bán vé xe tuyến Bến Cát (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) đi Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) với giá 3,5 triệu đồng.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nghi vấn tăng giá vô tội vạ dịp cao điểm Tết. Vụ việc sau đó được Cục Đường bộ Việt Nam chuyển đến cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xác minh.

Theo ông Trần Đình Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, qua làm việc với các bên liên quan, xác định đây không phải vé xe giá 3,5 triệu đồng cho một khách, mà là giấy phơi đặt cọc của nhà xe ghi cho khách hàng.

Cụ thể, số tiền 3,5 triệu đồng là khoản đặt cọc cho 4 vé ghế giường nằm chặng TP.HCM - Gia Lai, ngày xuất bến 13/2 (tức 26 tháng Chạp). Như vậy, mức tiền cọc cao hơn tiền vé khoảng 300.000 đồng.

“Đây chỉ là tiền cọc, cũng được xác nhận từ hai bên. Hành khách chưa đi nên chưa thể gọi là vé. Do đó, chưa đủ cơ sở xác định có vi phạm”, ông Sơn thông tin.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, sau khi vụ việc được phản ánh, hai bên đã tự thỏa thuận giải quyết; hành khách trả lại giấy cọc và nhà xe hoàn trả tiền đặt cọc.