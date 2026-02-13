Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Ùn tắc kéo dài trên đường Vành đai 3 Hà Nội sáng 26 Tết

  • Thứ sáu, 13/2/2026 12:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết 9 ngày, dòng xe rời Hà Nội tăng đột biến khiến đường Vành đai 3 ùn tắc kéo dài khoảng 5 km theo hướng ra cửa ngõ.

Sáng 13/2 (26 tháng Chạp), ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, lượng xe rời Hà Nội bắt đầu tăng mạnh.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 7h30 cùng ngày, tuyến Vành đai 3 trên cao xuất hiện tình trạng ùn ứ theo hướng ra khỏi trung tâm thành phố.
Dòng ô tô di chuyển chậm, nhiều thời điểm xếp thành 2-3 hàng nối dài.
Tình trạng này diễn ra chủ yếu ở chiều hướng về cửa ngõ phía Nam và Đông Nam.
Đáng chú ý, đoạn từ khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến Linh Đàm xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 5 km.
Anh Trần Minh Hoàng (trú tại phường Nam Từ Liêm) cho biết gia đình anh quyết định rời Hà Nội ngay trong buổi sáng vì lo ngại buổi chiều sẽ đông hơn. “Tôi nghĩ đi sớm sẽ đỡ ùn tắc, nhưng ra đến Vành đai 3 thì xe đã đông nghịt. Mất khá nhiều thời gian mới nhích qua được đoạn Phạm Hùng”, anh Hoàng chia sẻ trên đường về quê Thanh Hóa.
Theo dự báo, trong chiều nay (13/2) và ngày mai, áp lực giao thông trên các tuyến trục chính của Hà Nội sẽ còn gia tăng khi người dân tiếp tục rời thành phố về quê đón Tết.
Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn phân luồng.
Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, tài xế cần giữ bình tĩnh, không chen lấn, không đi vào làn khẩn cấp để tránh làm tình hình phức tạp thêm.

