Ùn tắc đường từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây

Từ sáng đến trưa 12/2 (25 tháng Chạp), lưu lượng người và phương tiện rời TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến.

Đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TP.HCM vào lúc 10 giờ ngày 12/2 (25 tháng Chạp).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 12/2 (25 tháng Chạp), giao thông trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), đoạn từ vòng xoay nút giao An Lạc đến nút giao đường Hưng Nhơn, phương tiện bắt đầu đông đúc. Càng về trưa, mật độ xe càng tăng cao, đặc biệt là xe hai bánh, xe ô tô cá nhân và xe khách giường nằm.

Ô tô từ đường Võ Văn Kiệt nối đuôi nhau di chuyển chậm qua cầu vượt để nhập làn vào quốc lộ 1.

Đoạn đường Lê Khả Phiêu từ nút giao đường Hưng Nhơn đến cầu Bình Điền 1 và khu vực giao với đường Nguyễn Hữu Trí, dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút. Nhiều thời điểm, dòng xe ô tô gần như đứng yên.

Dòng người và phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.

Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực chân cầu vượt nút giao Bình Thuận khi các phương tiện tách làn từ đường Lê Khả Phiêu rẽ phải vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Do lượng xe đổ dồn về cao tốc quá đông, dòng ô tô xếp hàng dài hàng trăm mét, di chuyển rất chậm.

Anh Nguyễn Văn Tấn (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết đã mất gần 30 phút để đi qua đoạn chưa đầy 1 km. “Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe nhưng không ngờ mới 10 giờ sáng đã ùn ứ như vậy. Xe nhích từng chút, có lúc đứng yên luôn”, anh nói.

Tương tự, một tài xế xe khách chạy tuyến TP.HCM - Vĩnh Long cho biết tình trạng kẹt xe bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và ngày càng kéo dài.

“Mỗi năm cứ cận Tết là kẹt. Đoạn đường dẫn vào cao tốc là chậm nhất, phải xếp hàng di chuyển hơn 30 phút mới vào được cao tốc. Xe cộ đông đúc nên việc đi lại trên cao tốc cũng rất chậm chạp”, ông Chín - tài xế chia sẻ.

Hàng dài phương tiện nhích từng chút trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Lực lượng CSGT túc trực tại các "điểm nóng" để điều tiết, phân luồng giao thông.

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua cầu vượt nút giao Bình Thuận.

Trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến nút giao Lê Khả Phiêu - Bùi Thanh Khiết (dài khoảng 2,4 km), các làn ô tô chật kín xe.

Dòng người và phương tiện di chuyển chậm trên đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua xã Bình Chánh) hướng về các tỉnh, thành Miền Tây Nam Bộ.

Không chỉ quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), tình trạng ùn tắc còn lan sang các tuyến đường kết nối như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí...

Hàng dài ô tô, xe tải, container xếp hàng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Chị Trần Thị Hằng (ngụ phường An Lạc) cho biết dù không về quê nhưng cũng bị ảnh hưởng khi di chuyển qua khu vực này.“Tôi chỉ đi mua sắm chút đồ đạc mà mất gấp đôi thời gian so với ngày thường. Đường nào cũng đông, xe nối đuôi nhau”, chị Hằng nói.

Người dân đội nắng rời TP.HCM về quê nghỉ Tết.

Đến hơn 10h30 cùng ngày, tình hình giao thông ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Theo dự báo, tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ TP.HCM sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới khi vào cao điểm người dân rời TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán.

Trong khi cửa ngõ phía tây TP.HCM “nóng” lên vì dòng xe đổ dồn về miền Tây, thì tại khu vực phía Đông, giao thông lại ghi nhận diễn biến trái ngược. Theo ghi nhận của PV vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (25 tháng Chạp), tại nút giao An Phú, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và trục Mai Chí Thọ, các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải hay ùn tắc kéo dài. Dòng xe di chuyển liên tục, khác với cảnh đông nghẹt từng xuất hiện vào giờ cao điểm sáng hôm qua (24 tháng Chạp).