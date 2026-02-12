Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ùn tắc đường từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây

  • Thứ năm, 12/2/2026 12:46 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Từ sáng đến trưa 12/2 (25 tháng Chạp), lưu lượng người và phương tiện rời TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến.

Ket xe TP.HCM anh 1

Đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TP.HCM vào lúc 10 giờ ngày 12/2 (25 tháng Chạp).

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 12/2 (25 tháng Chạp), giao thông trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), đoạn từ vòng xoay nút giao An Lạc đến nút giao đường Hưng Nhơn, phương tiện bắt đầu đông đúc. Càng về trưa, mật độ xe càng tăng cao, đặc biệt là xe hai bánh, xe ô tô cá nhân và xe khách giường nằm.

Ket xe TP.HCM anh 2

Ô tô từ đường Võ Văn Kiệt nối đuôi nhau di chuyển chậm qua cầu vượt để nhập làn vào quốc lộ 1.
Ket xe TP.HCM anh 3

Đoạn đường Lê Khả Phiêu từ nút giao đường Hưng Nhơn đến cầu Bình Điền 1 và khu vực giao với đường Nguyễn Hữu Trí, dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút. Nhiều thời điểm, dòng xe ô tô gần như đứng yên.
Ket xe TP.HCM anh 4

Dòng người và phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.
Ket xe TP.HCM anh 5Ket xe TP.HCM anh 6

Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực chân cầu vượt nút giao Bình Thuận khi các phương tiện tách làn từ đường Lê Khả Phiêu rẽ phải vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Do lượng xe đổ dồn về cao tốc quá đông, dòng ô tô xếp hàng dài hàng trăm mét, di chuyển rất chậm.

Anh Nguyễn Văn Tấn (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết đã mất gần 30 phút để đi qua đoạn chưa đầy 1 km. “Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe nhưng không ngờ mới 10 giờ sáng đã ùn ứ như vậy. Xe nhích từng chút, có lúc đứng yên luôn”, anh nói.

Tương tự, một tài xế xe khách chạy tuyến TP.HCM - Vĩnh Long cho biết tình trạng kẹt xe bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và ngày càng kéo dài.

“Mỗi năm cứ cận Tết là kẹt. Đoạn đường dẫn vào cao tốc là chậm nhất, phải xếp hàng di chuyển hơn 30 phút mới vào được cao tốc. Xe cộ đông đúc nên việc đi lại trên cao tốc cũng rất chậm chạp”, ông Chín - tài xế chia sẻ.

Ket xe TP.HCM anh 7

Hàng dài phương tiện nhích từng chút trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Hàng dài phương tiện nhích từng chút trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ket xe TP.HCM anh 8

Lực lượng CSGT túc trực tại các "điểm nóng" để điều tiết, phân luồng giao thông.
Ket xe TP.HCM anh 9

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua cầu vượt nút giao Bình Thuận.
Ket xe TP.HCM anh 10Ket xe TP.HCM anh 11

Trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến nút giao Lê Khả Phiêu - Bùi Thanh Khiết (dài khoảng 2,4 km), các làn ô tô chật kín xe.
Ket xe TP.HCM anh 12Ket xe TP.HCM anh 13

Dòng người và phương tiện di chuyển chậm trên đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua xã Bình Chánh) hướng về các tỉnh, thành Miền Tây Nam Bộ.
Ket xe TP.HCM anh 14

Không chỉ quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), tình trạng ùn tắc còn lan sang các tuyến đường kết nối như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí...
Ket xe TP.HCM anh 15

Hàng dài ô tô, xe tải, container xếp hàng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Chị Trần Thị Hằng (ngụ phường An Lạc) cho biết dù không về quê nhưng cũng bị ảnh hưởng khi di chuyển qua khu vực này.“Tôi chỉ đi mua sắm chút đồ đạc mà mất gấp đôi thời gian so với ngày thường. Đường nào cũng đông, xe nối đuôi nhau”, chị Hằng nói.

Ket xe TP.HCM anh 16Ket xe TP.HCM anh 17

Người dân đội nắng rời TP.HCM về quê nghỉ Tết.

Đến hơn 10h30 cùng ngày, tình hình giao thông ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Theo dự báo, tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ TP.HCM sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới khi vào cao điểm người dân rời TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán.

Trong khi cửa ngõ phía tây TP.HCM “nóng” lên vì dòng xe đổ dồn về miền Tây, thì tại khu vực phía Đông, giao thông lại ghi nhận diễn biến trái ngược. Theo ghi nhận của PV vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (25 tháng Chạp), tại nút giao An Phú, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và trục Mai Chí Thọ, các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải hay ùn tắc kéo dài. Dòng xe di chuyển liên tục, khác với cảnh đông nghẹt từng xuất hiện vào giờ cao điểm sáng hôm qua (24 tháng Chạp).

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Thủ tướng chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TP.HCM.

16 giờ trước

Hai người mặc đồ bảo vệ, cầm hung khí dọa tài xế tại TP.HCM

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ chặn đầu ôtô và cầm hung khí đe dọa tài xế trên địa bàn TP.HCM.

17 giờ trước

Xe máy cháy trơ khung giữa đường TP.HCM

Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn cháy trơ khung.

20 giờ trước

https://tienphong.vn/duong-tu-tphcm-ve-cac-tinh-mien-tay-un-tac-tu-sang-den-trua-25-thang-chap-post1820410.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kẹt xe TP.HCM TP.HCM TP.HCM Kẹt xe Tắc đường Giao thông Miền Tây

    Đọc tiếp

    Triet pha nhom to chuc danh bac tra hinh bang may ban ca hinh anh

    Triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc trá hình bằng máy bắn cá

    2 giờ trước 11:30 12/2/2026

    0

    Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán "xu" để chơi máy trò chơi điện tử "bắn cá", "Tề thiên" tại khu vui chơi tại một trung tâm thương mại thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý