Hai người mặc đồ bảo vệ, cầm hung khí dọa tài xế tại TP.HCM

  • Thứ tư, 11/2/2026 20:13 (GMT+7)
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ chặn đầu ôtô và cầm hung khí đe dọa tài xế trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi trên hai xe máy, mặc trang phục bảo vệ áp sát một ôtô đang lưu thông trên đường Đinh Thị Thi, thuộc Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Bảo vệ cầm hung khí thách thức tài xế.

Hình ảnh từ clip cho thấy một trong hai người đứng chắn trước đầu xe, người còn lại cầm theo hung khí lớn tiếng chửi bới và thách thức tài xế.

Tài xế ôtô đã cố thủ bên trong xe và dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc.

Sau một thời gian, hai người mặc đồng phục bảo vệ lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an phường Hiệp Bình đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

