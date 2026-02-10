Người dân TP.HCM ra giữa sông tiễn ông Công, ông Táo

Ghi nhận khoảng 9h ngày 10/2 (23 tháng Chạp), đông đảo người dân mang cá chép vàng, cá trê, lươn... đến chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung) và các điểm ven sông để thực hiện nghi thức phóng sinh, tiễn ông Táo về trời. Do lo ngại tình trạng cá mắc kẹt trong rác hoặc lục bình, một số người chọn thuê ghe di chuyển ra giữa dòng để thả cá.

Bà Nguyên Nghi cho biết đã mua 3 con cá chép đỏ cỡ nhỏ với giá khoảng 350.000 đồng. “Tôi đi thả cá ở đây suốt 10 năm nay. Năm nay, lượng người đến đông hơn, không khí cũng nhộn nhịp hơn mọi năm,” bà nói.

Lễ tiễn ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp là phong tục quan trọng của người Việt, đánh dấu thời điểm khép lại năm cũ trước khi đón Tết Nguyên đán. Trong nghi lễ này, cá chép là lễ vật đặc biệt và được phóng sinh, theo quan niệm dân gian là “phương tiện” đưa Táo quân lên trời tâu việc trong năm.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tham gia nghi thức truyền thống này. Trần Minh Quân (21 tuổi) đi cùng gia đình, cho biết: "Những vài năm gần đây, mình cũng để ý hơn chuyện bảo vệ môi trường, chọn điểm thả trong chùa hoặc nơi có người quản lý, tránh thả xuống kênh rạch ô nhiễm. Tụi mình cũng không muốn sử dụng bao ni lông".

Ông Đặng Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi) cho biết: "Đây là nghi thức hàng năm của gia đình tôi. Tôi và gia đình chuẩn bị bày biện sẵn mâm cúng ở nhà. Khi thả, tôi cầu nguyện cho gia đạo mạnh khoẻ, năm sau làm ăn sung túc hơn".

Ngọc Ngân cho biết: "Mình lo ngại cá lớn có thể mắc kẹt trong lục bình và rác nên quyết định thuê ghe ra giữa sông để thả".

Sau lễ cúng ông Công, ông Táo tại nhà, nhiều gia đình thả số lượng lớn cá xuống ao, hồ, làm dấy lên lo ngại về tác động đến môi trường và cân bằng hệ sinh thái.

Nhiều người dân làm lễ, đọc văn khấn phóng sinh trước khi mang ra bờ sông Sài Gòn thả. Bà Trần Thị Tâm (67 tuổi) thả hai cụ rùa, cầu mong sức khỏe cho gia đình. "Khi thành tâm cầu nguyện, tôi thấy trong lòng sảng khoái, vui vẻ", bà cho biết.

Chị Lê Hằng (28 tuổi) phóng sinh chim, cho biết ghé đây sau khi đi tảo mộ. "Hy vọng những chú chim nhỏ sẽ bay thật xa, bay thật tự do trên trời xanh", chị nói.

Nhiều người chọn ở lại chùa hóng gió, tận hưởng không gian thanh bình sau khi thực hiện nghi lễ phóng sinh.

