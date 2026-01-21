Chợ Bến Thành và loạt công trình trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới'

Theo phương án vừa được UBND TP.HCM chấp thuận, thành phố sẽ triển khai cải tạo 7 khu vực gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Công tác triển khai bắt đầu từ ngày 17/1 và dự kiến hoàn tất trước 10/2 (23 tháng Chạp).

Khu vực nút giao thông và quảng trường trước chợ Bến Thành sẽ được sơn lại vạch kẻ đường, các lối đi và chỉnh trang, trang trí không gian quảng trường, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường.

Ghi nhận ngày 20/1, không khí thi công tại khu vực trung tâm TP.HCM diễn ra khẩn trương. Đơn vị thi công đã tiến hành giăng dây, dựng hàng rào chắn an toàn quanh khu vực chợ Bến Thành và quảng trường phía trước.

Chợ Bến Thành gắn liền quá trình hình thành đô thị TP.HCM, do đó phương án màu sắc và thiết kế sẽ được lựa chọn theo hướng hài hòa cảnh quan, tôn trọng và giữ gìn nét đặc trưng của từng địa điểm. Thành phố giao các đơn vị liên quan phối hợp cùng doanh nghiệp tài trợ, lấy ý kiến người dân trước khi triển khai thực hiện.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc xã hội hóa nguồn lực cho công tác chỉnh trang đô thị không chỉ giúp cải thiện mỹ quan mà còn góp phần làm mới diện mạo khu trung tâm trước thềm Tết Nguyên đán.

Nguyễn Ngọc Bảo Trân (23 tuổi) đi tìm góc chụp ảnh Tết trong tà áo dài thì bất ngờ gặp khung cảnh thi công tất bật. “Mình rất mong chờ diện mạo mới của chợ Bến Thành. Nhìn cảnh này, mình càng cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần”, Trân chia sẻ.

Cách đó không xa, dọc các tuyến đường Hàm Nghi và Nguyễn Huệ, nhiều máy móc cùng xe nâng đã được huy động, sẵn sàng phục vụ công tác chỉnh trang, sơn lại các tòa nhà.

Tại đường Hàm Nghi, nhiều công nhân tiến hành bó vỉa các lối đi bê tông, sơn lại vạch kẻ đường.

Theo kế hoạch, vòng xoay Hồ Con Rùa sơn lại tháp với màu sắc sáng hơn, đồng thời sơn vạch kẻ đường, sơn bó vỉa, trồng mới cây, vệ sinh vỉa hè, sơn bồn cây, sơn mới một số tòa nhà quanh vòng xoay.

Tối 20/1, khi trận đấu khép lại với thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, hàng nghìn CĐV ở TP.HCM thất thần, rơi nước mắt đầy tiếc nuối.

Các khu đất đắc địa tại TP.HCM đang dần thay "áo mới", gấp rút chỉnh trang để chuyển đổi thành công viên và vườn hoa, phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.