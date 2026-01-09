Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 12 và 1, nhiệt độ tại TP.HCM thường có xu hướng giảm rõ rệt dưới tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, lặp lại gần như theo chu kỳ hàng năm