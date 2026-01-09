Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dân TP.HCM trong sáng lạnh 17 độ C

  • Thứ sáu, 9/1/2026 09:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều người TP.HCM phải mặc áo ấm, quàng khăn khi ra đường vào sáng sớm nay (9/1) do thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ chỉ 17 độ C.

Sáng 9/1, nhiệt độ tại TP.HCM giảm sâu, chỉ khoảng 17 độ C vào lúc 5-6h. Đây là ngày có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa khô năm nay.

Người dân TP.HCM cảm nhận rõ cái lạnh buốt vào sáng sớm. Rất nhiều người mặc áo khoác, choàng khăn, đeo găng tay khi di chuyển trên đường.
Một người trùm chăn kín ngủ trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 12 và 1, nhiệt độ tại TP.HCM thường có xu hướng giảm rõ rệt dưới tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, lặp lại gần như theo chu kỳ hàng năm
Theo ông Hưng, đợt giảm nhiệt những ngày qua chịu tác động đồng thời của ba yếu tố, trước hết là sự khuếch tán mạnh của không khí lạnh từ phía Bắc, đặc trưng mùa khô ở TP.HCM và độ ẩm không khí thấp.
Xuân Huy tranh thủ dạo phố sau khi kết thúc ca làm ban đêm nhưng rất bất ngờ vì buổi sáng trời quá lạnh. "Em mặc áo hoodie mà vẫn thấy run cầm cập khi đứng trên cầu Ba Son", Xuân Huy nói.
Người dân mặc áo ấm, đi thể dục ven bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lúc 6h.
Tại khu chợ Xóm Chiếu (phường Khánh Hội), nhiều tiểu thương co ro trong tiết trời buổi sáng sớm.
TP.HCM lanh 17 do C anh 9TP.HCM lanh 17 do C anh 10TP.HCM lanh 17 do C anh 11TP.HCM lanh 17 do C anh 12

Trẻ em, người lớn ra đường vào sáng sớm được phụ huynh cho mặc áo khoác, đeo găng tay, đội mũ để giữ ấm.
Một người mặc áo mưa, ngủ gục bên đường Hai Bà Trưng lúc 6h. Sau hơn 20 năm, TP.HCM mới ghi nhận mức nhiệt xuống mức 17 độ C, ngưỡng lạnh sâu hiếm thấy kể từ cuối thập niên 1990.
Từ đêm 10, rạng sáng 11/1, không khí lạnh suy yếu nhanh, kéo theo nhiệt độ tăng trở lại. Nền nhiệt đêm 10/1 có thể nhích lên 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động trong khoảng 29-32°C.

