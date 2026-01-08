Vì sao TP.HCM lạnh xuống 16 độ C?

Nhiệt độ TP.HCM những ngày qua giảm rõ vào ban đêm và rạng sáng, tạo cảm giác se lạnh hiếm gặp. Theo chuyên gia, đây là diễn biến quen thuộc của thời tiết mùa khô.

Theo chuyên gia, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ rơi vào khoảng 20°C trong đêm 8/1 và 9/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM phổ biến nhiều mây, ban ngày có nắng nhưng không kéo dài, ban đêm hầu như không mưa. Điểm khác thường nằm ở nền nhiệt ban đêm và rạng sáng khi nhiệt độ giảm rõ so với nhiều ngày trước. Không ít người dân tỏ ra bất ngờ trước kiểu thời tiết se lạnh hiếm gặp tại thành phố.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khẳng định đây không phải hiện tượng hiếm. Chuỗi số liệu quan trắc trong nhiều năm cho thấy vào các tháng 12 và 1, việc nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM giảm xuống quanh 19-20°C đã được ghi nhận lặp đi lặp lại, gần như mang tính chu kỳ hàng năm dưới tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc.

Trong quá khứ, từng có những mùa lạnh mạnh hơn hiện nay. Ông Hưng dẫn lại số liệu cho thấy cuối tháng 12/1999, trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 16,4°C; hay đầu tháng 1/1995, mức 16,9°C cũng từng xuất hiện. Những con số này cho thấy việc TP.HCM “lạnh sâu” không phải điều bất thường mà đã từng xuất hiện trong lịch sử khí tượng.

Theo ông Hưng, đợt giảm nhiệt những ngày qua chịu tác động đồng thời của ba yếu tố. Trước hết là sự khuếch tán mạnh của không khí lạnh từ phía Bắc. Trong tháng 1, các khối không khí lạnh liên tục được bổ sung và lan sâu xuống phía Nam. Khi tới TP.HCM, khối khí này đã suy yếu và ấm dần, nhưng vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, làm hạ nền nhiệt toàn khu vực.

Yếu tố thứ hai đến từ đặc trưng mùa khô. Vào tháng 1, khu vực TP.HCM đã hoàn toàn bước vào giai đoạn mùa khô, bầu trời thường rất ít mây vào ban đêm. Ban ngày, mặt đất hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời. Ban đêm, nếu có mây, lớp mây sẽ đóng vai trò như một "tấm chăn" giữ nhiệt lại.

Tuy nhiên, khi trời quang mây, toàn bộ nhiệt lượng từ mặt đất sẽ thoát nhanh vào không gian. Kết quả là nhiệt độ giảm rất sâu vào thời điểm từ 4h đến 7h sáng, khiến người dân cảm thấy lạnh rõ rệt dù ban ngày trời vẫn nắng khá gắt.

Nguyên nhân thứ ba là độ ẩm không khí thấp. Trong các đợt không khí lạnh, độ ẩm tại TP.HCM thường giảm xuống khá thấp (đa số dưới 50%). Không khí khô có đặc tính giữ nhiệt rất kém so với không khí ẩm.

Điều này làm cho quá trình thay đổi nhiệt độ diễn ra nhanh hơn: nóng nhanh vào ban ngày và lạnh sâu vào ban đêm. Đây cũng là lý do tại sao ta thấy mức nhiệt 19-20°C thường chỉ xuất hiện trong vài giờ ngắn ngủi trước khi mặt trời lên.

Theo ông Hưng, nền nhiệt thấp tại TP.HCM sẽ chưa kết thúc ngay. Trong khoảng hai đêm 8/1 và 9/1, nhiệt độ thấp nhất tại các quận trung tâm vẫn quanh ngưỡng 20°C trong khi khu vực vùng ven có thể xuống 18-19°C.

Từ đêm 10, rạng sáng 11/1, không khí lạnh suy yếu nhanh, kéo theo nhiệt độ tăng trở lại. Nền nhiệt đêm 10/1 có thể nhích lên 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động trong khoảng 29-32°C.

Những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM tiếp tục giữ đặc trưng điển hình của mùa khô: ban ngày nắng ráo, ban đêm hầu như không mưa. Tuy nhiên, cường độ nắng sẽ dịu hơn so với tuần trước do sự xuất hiện của các lớp mây mỏng từ biển thổi vào. Ban đêm và sáng sớm, trời se lạnh, có nơi cảm giác lạnh rõ hơn.