TP.HCM lạnh dưới 20 độ C, kéo dài nhiều ngày

  • Thứ năm, 8/1/2026 10:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 8/1, người dân TP.HCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh. Nền nhiệt giảm xuống dưới 20 độ C. Theo cơ quan khí tượng, trạng thái thời tiết này còn duy trì trong vài ngày tới.

Từ sáng sớm 8/1, nhiều khu vực tại TP.HCM có nhiệt độ dao động quanh mức 20 độ C theo các ứng dụng thời tiết phổ biến. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tại những khu vực trống trải, nhiều gió như ven sông, ngoại thành, nền nhiệt còn thấp hơn.

Sáng 8/1, người dân TP.HCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh.

“Từ sau Tết Dương lịch, đây là ngày lạnh nhất. Buổi sáng đi làm phải khoác thêm áo, cảm giác giống thời tiết Đà Lạt”, anh Nguyễn Hữu An (ngụ phường Bến Thành) chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết se lạnh do áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang hoạt động với cường độ ổn định. Đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu dần trong những ngày tới. Dự báo vào khoảng ngày 12-13/1, không khí lạnh sẽ được tăng cường lệch Đông, khiến gió Đông Bắc hoạt động mạnh hơn trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và duy trì ổn định. Trong khoảng ngày 9-10/1, trục áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây, đi qua khu vực Trung Bộ; đến ngày 13/1, trục này hạ xuống phía Nam, ngang qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục tác động đến thời tiết khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng khuyến cáo, trong giai đoạn này thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn, đêm và sáng sớm se lạnh, ban ngày nắng mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền hô hấp.

Rét 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm giữa phố

Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

3 giờ trước

Tin không khí lạnh mới nhất hôm nay 6/1

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường gây rét buốt ở miền Bắc, đặc biệt vào buổi đêm và sáng sớm.

47:2822 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

