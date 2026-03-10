Đăng tin sai về bầu cử Quốc hội, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu

Ngày 10/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, cho biết vừa xử lý trường hợp đăng tải bình luận bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung bịa đặt, làm ảnh hưởng đến nhận thức của người dân về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là N.N.H (SN 1989, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội). Làm việc với cơ quan Công an, N.N.H đã thừa nhận hành vi đăng tải bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Sau khi được giải thích, người này đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Ngày 10/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.N.H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân” theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP).

Công an thành phố Hà Nội cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

Để góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng; không chia sẻ, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng. Đồng thời, người dân nên chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tích cực tuyên truyền để người thân, bạn bè hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.