CAHN xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về lãnh đạo thành phố

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội xử phạt một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo UBND Thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện thông tin sai sự thật trên không gian mạng về việc lãnh đạo UBND thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an phường Kim Liên làm rõ tài khoản Facebook của bà L.B.N (SN 1962; trú tại: phường Kim Liên, Hà Nội) đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo UBND Thành phố. Tiến hành làm việc, bà N thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Ngày 6/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà N về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chính trị liên tục gia tăng hoạt động tán phát thông tin xuyên tạc, tin giả, sai sự thật nhằm gây hoang mang trong Nhân dân.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.