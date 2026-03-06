Xử lý nam thanh niên chặn đầu xe chở tân binh nhập ngũ

Chạy ra chặn đầu xe chở tân binh giữa lễ giao quân, nam thanh niên 19 tuổi ở Hưng Yên đã bị lực lượng công an triệu tập làm việc và lập hồ sơ xử lý.

Sáng 4/3, tại điểm giao, nhận quân số 02 của tỉnh tổ chức tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ, lực lượng Công an xã Yên Mỹ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khu vực lễ giao quân thì phát hiện một trường hợp có hành vi gây mất trật tự, cản trở giao thông.

Hình ảnh Vũ Văn Hiếu lao ra chặn đầu xe, cản trở quá trình giao nhận quân tại địa phương. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, Vũ Văn Hiếu (sinh năm 2007, trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ chạy ra giữa đường, chặn đầu một ô tô đang chở công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hành vi này không chỉ gây ùn ứ giao thông cục bộ quanh khu vực tổ chức buổi lễ mà còn ảnh hưởng đến quá trình giao, nhận quân đang diễn ra.

Phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Yên Mỹ đã khống chế, ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời đưa Hiếu về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an xã Yên Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vũ Văn Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Lễ giao, nhận quân là hoạt động quan trọng được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người dân đến tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông luôn được siết chặt nhằm tránh xảy ra các tình huống gây mất an toàn.

Tuy nhiên, trên thực tế, vào mỗi mùa tuyển quân, một số hành vi quá khích diễn ra khi người thân, bạn bè tụ tập tiễn tân binh, thậm chí có trường hợp gây mất trật tự công cộng hoặc dẫn tới tai nạn giao thông đáng tiếc.

Vào năm 2025, trên tuyến đường song hành nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ – Ninh Bình (đoạn qua huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cũ), một nhóm thanh niên sau khi tiễn bạn nhập ngũ đã điều khiển xe máy thành từng tốp, dàn hàng ngang, lạng lách và chiếm cả phần đường xe chạy ngược chiều. Trong lúc di chuyển, các phương tiện bất ngờ va chạm với xe đi chiều ngược lại khiến nhiều người ngã xuống đường. Hậu quả, một nam thanh niên bị thương nặng và tử vong sau đó.

Trước đó, tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (cũ), một nhóm thanh niên đi xe máy chở nhau để tiễn bạn lên đường nhập ngũ cũng gặp tai nạn khi va chạm với xe container trên quốc lộ 10. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông cũng như khi tham gia các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Người dân không nên thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự, cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được xử lý theo quy định.