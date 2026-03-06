CAHN xử phạt trường hợp đăng thông tin sai sự thật về công tác bầu cử

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về công tác bầu cử.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức xác minh, phối hợp Công an các phường Bồ Đề làm việc với chủ tài khoản trên là ông N.M.H (SN 1950, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Quá trình làm việc, ông N.M.H đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.M.H về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định tại theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Để góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tích cực tuyên truyền để người thân, bạn bè hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.