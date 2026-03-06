Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an Gia Lai bác tin CSGT hy sinh

  • Thứ sáu, 6/3/2026 20:39 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định thông tin xảy ra vụ rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, có cán bộ hy sinh và người dân tử vong là bịa đặt, sai sự thật.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xảy ra vụ truy đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng tại phường Quy Nhơn, khiến cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) và người dân tử vong, là bịa đặt, sai sự thật.

Cong an Gia Lai anh 1

Thông tin bịa đặt chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè" đăng tải bài viết với tiêu đề "Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Qua xác minh, cơ quan chức năng bác tin giả, xác định nội dung trên là bịa đặt, suy diễn.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quy trình công tác và các biện pháp bảo đảm an toàn. Việc dừng phương tiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, thậm chí bỏ chạy, chống đối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng khẳng định nội dung nêu trên là thông tin không đúng sự thật, không xảy ra vụ việc như bài viết lan truyền trên mạng xã hội. Hiện đơn vị đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/cong-an-gia-lai-bac-tin-csgt-hy-sinh-khi-truy-duoi-nguoi-vi-pham-post1825370.tpo

Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Công an Gia Lai Gia Lai Công an Gia Lai

    Đọc tiếp

    Khoi to cuu Chi huy truong cong trinh ve toi tham o tai san hinh anh

    Khởi tố cựu Chỉ huy trưởng công trình về tội tham ô tài sản

    60 phút trước 06:17 7/3/2026

    0

    Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang (SN 1978, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), nguyên Chỉ huy trưởng công trình tại Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường về hành vi “Tham ô tài sản”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý