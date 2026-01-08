Rét 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm giữa phố

Nhiều người dân khu vực đường La Thành đốt củi sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội. Bà Thúy, 48 tuổi, Đê La Thành, chia sẻ: "Đợt rét kéo dài suốt mấy hôm nay nên mọi người nhặt nhạnh cành cây bị chặt hay những tấm gỗ bỏ đi để đốt lửa sưởi ấm. Nhiều nhà xung quanh cùng ngồi với nhau buổi tối nướng ngô và khoai nói chuyện, tôi cảm thấy vui và không khí cũng ấm cúng hơn".