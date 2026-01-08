Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rét 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm giữa phố

  • Thứ năm, 8/1/2026 08:35 (GMT+7)
Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

Đêm 7/1, nhiệt độ tại Hà Nội được ghi nhận ở mức 10-12 độ C và tiếp tục hạ thấp về gần sáng, có thời điểm chạm ngưỡng 10 độ C. Ghi nhận của Tri thức - Znews, 21h tại Phố Lê Đức Thọ (phường Cầu Giấy) nơi nhiều bạn trẻ tập trung thành từng nhóm, sưởi ấm bằng củi.
Nhiều người dân khu vực đường La Thành đốt củi sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội. Bà Thúy, 48 tuổi, Đê La Thành, chia sẻ: "Đợt rét kéo dài suốt mấy hôm nay nên mọi người nhặt nhạnh cành cây bị chặt hay những tấm gỗ bỏ đi để đốt lửa sưởi ấm. Nhiều nhà xung quanh cùng ngồi với nhau buổi tối nướng ngô và khoai nói chuyện, tôi cảm thấy vui và không khí cũng ấm cúng hơn".

Khu vực đường Hoàng Quốc Việt, nhiều tài xế phải ra đường vào buổi tối trong thời tiết rét cóng cũng dừng lại nghỉ chân sưởi ấm bằng đống lửa nhỏ bên vệ đường.
Tại khu vực Tây Hồ, vào khung giờ 23h, nhiều hàng quán sắp xếp bố trí chỗ ngồi trên vỉa hè, ở giữa đốt lửa khiến nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một tiếng, mô hình này đã phải thu dọn vì sử dụng trái phép vỉa hè.
Khu vực chợ Long Biên, một số tiểu thương trong lúc đợi giao hàng tranh thủ nhóm lửa gần điểm dừng xe, sưởi ấm dưới gió lạnh.
Trong đêm, nhiều người dân vẫn mưu sinh phải tránh gió lạnh trên các bậc thềm nhà, tường, núp sau những ôtô để ngả lưng.

Gió lạnh kèm nhiệt độ thấp nhưng người dân di chuyển trên các tuyến đường vẫn chấp hành an toàn giao thông dừng trước vạch kẻ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại do không khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 8-10°C.

Trần Hiền

