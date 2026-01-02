Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người Hà Nội khoác áo mưa ra đường từ tờ mờ sáng trong gió rét đầu năm

  • Thứ sáu, 2/1/2026 12:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét rõ rệt trong sáng 2/1, nhiều người ra đường sớm phải khoác áo mưa, mặc thêm áo ấm để chống gió lạnh.

ret anh 1

Không khí lạnh ảnh hưởng trên diện rộng tại Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Tại Hà Nội, sáng sớm 2/1, nền nhiệt giảm rõ rệt so với ngày trước đó.
ret anh 2

Lúc 7h, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội còn khoảng 13-15°C.
ret anh 3

Trời nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm cao kèm gió đông bắc thổi khiến cảm giác lạnh càng thêm rõ rệt so với mấy ngày trước.
ret anh 4

Sáng sớm trên cầu Long Biên, người đi xe máy càng thấm cái rét khi những làn gió lạnh từ mặt sông thổi lên.
ret anh 5

Ra đường từ sáng sớm, ngoài nhiều lớp quần áo, không ít người mặc thêm áo mưa như cách giữ ấm tạm thời.
ret anh 6

“Sáng nay lạnh hơn mấy hôm trước. Trời có mưa nhẹ nhưng gió khá buốt, nên tôi mặc áo mưa từ sớm cho đỡ lạnh, nhất là khi chạy qua cầu”, chị Lan Anh, tiểu thương chợ Long Biên chia sẻ.
ret anh 7

Cái rét đến nhanh trong ngày đầu năm khiến nhiều người chưa kịp chuẩn bị đầy đủ đồ ấm, đặc biệt là người lao động bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng.
ret anh 8
ret anh 9

Tại chợ đầu mối Long Biên, không khí mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm bất chấp giá rét.
ret anh 10

“Tôi bán xôi buổi sáng sớm quen rồi, nhưng hôm nay thấy lạnh hơn hẳn, phải mặc thêm 3-4 lớp áo cho đỡ gió”, bà Nguyễn Thị Anh ở Long Biên nói.
ret anh 11

Người đàn ông co ro, khoanh tay để giữ ấm khi chưa có khách.
ret anh 12

ret anh 13

Người dân ra đường đều mặc kín, di chuyển nhanh để tránh gió lạnh.
ret anh 14

Dù lạnh, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều người vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng.
ret anh 15

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 2/1 nhiều mây, có lúc mưa nhỏ.
ret anh 16

Gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16°C, cao nhất trong ngày khoảng 16-18°C.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/nguoi-ha-noi-khoac-ao-mua-ra-duong-tu-to-mo-sang-trong-gio-ret-dau-nam-ar996356.html

Minh Đức - Viên Minh/VTCNews

rét Hà Nội Hà Nội co ro đầu năm

    Đọc tiếp

    Thoi tiet hom nay 2/1: Bac Bo va Bac Trung Bo ret dam hinh anh

    Thời tiết hôm nay 2/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

    9 giờ trước 06:04 2/1/2026

    0

    Thời tiết hôm nay 2/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

    Khong khi lanh tang cuong, Bac Bo ret dam, vung nui co noi duoi 7 do hinh anh

    Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ

    9 giờ trước 05:59 2/1/2026

    0

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ; ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm từ 3-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

    Tin khong khi lanh moi nhat hom nay 1/1 hinh anh

    Tin không khí lạnh mới nhất hôm nay 1/1

    22 giờ trước 17:00 1/1/2026

    0

    Không khí lạnh đã áp sát biên giới, từ trưa chiều nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý