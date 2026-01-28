Chợ Bến Thành khác lạ sau chỉnh trang

Sau hơn một tuần được chỉnh trang, khu vực quảng trường và chợ Bến Thành dần lộ diện với diện mạo mới. Sự thay đổi về màu sắc, họa tiết cùng không gian xung quanh mang đến hình ảnh mới mẻ cho ngôi chợ biểu tượng giữa trung tâm TP.HCM . Hình ảnh ghi nhận sáng 28/1.

Khu vực quảng trường phía trước chợ Bến Thành nhìn từ trên cao sau khi được chỉnh trang, nổi bật với các mảng màu xanh - vàng uốn lượn trên mặt đường, tạo diện mạo mới mẻ cho không gian trung tâm TP.HCM.

Dù công tác chỉnh trang chưa hoàn tất, diện mạo mới của chợ Bến Thành đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phần mái ngói được sơn lại với sắc đỏ rực rỡ, kết hợp cùng các mảng tường màu vàng kem, làm nổi bật hệ chữ trắng và những họa tiết đặc trưng ở các cửa chợ.

Theo phương án chỉnh trang được Sở Xây dựng thống nhất, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành sẽ được sơn mới phần tường ngoài, đồng thời giữ nguyên các đường nét và họa tiết trang trí đặc trưng. Hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài chợ bị hư hỏng cũng được thay thế. Ngoài ra, nút giao thông tại quảng trường trước chợ được sơn lại vạch kẻ đường, lối đi và tổ chức trang trí, chỉnh trang không gian quảng trường.

Nguyễn Ngọc Cẩm Vân (32 tuổi) và Đinh Thị Cẩm Nhung (27 tuổi) cho rằng diện mạo mới của khu vực chợ Bến Thành mang cảm giác năng động, tràn đầy sức sống nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Theo hai người, chợ Bến Thành “gần như lột xác” trong dịp Tết năm nay, sau khi đã tham quan và chụp ảnh ở nhiều địa điểm khác trong những ngày cận Tết.

Thanh My (23 tuổi) và Kiều Trang (21 tuổi) liên tưởng diện mạo mới của chợ Bến Thành như một nhà ga xe lửa. Theo hai bạn, sự kết hợp giữa gam vàng đậm, xanh và sắc đỏ ở các cổng gợi nhớ đến hình ảnh những nhà ga xuất hiện trong các bộ phim xưa.

Không gian thi công tất bật của những ngày trước dần thay thế cho diện mạo mới khang trang, màu sắc.

Ghi nhận ngày 28/1, khu vực chợ Bến Thành đang được thi công lát nền bằng đá granite tự nhiên.

Theo phương án vừa được UBND TP.HCM chấp thuận, thành phố sẽ triển khai cải tạo 7 khu vực gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Công tác triển khai bắt đầu từ ngày 17/1 và dự kiến hoàn tất trước 10/2 (23 tháng Chạp).

