Thêm loạt điểm check-in đêm tại TP.HCM sau dự án chiếu sáng 50 tỷ đồng

Những ngày cuối năm, loạt công trình biểu tượng của TP.HCM như Cột cờ Thủ Ngữ, cầu Mống, Nhà Thiếu nhi TP.HCM, chợ Bến Thành, Bảo tàng TP.HCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng đồng loạt khoác lên lớp ánh sáng lung linh nhiều màu sắc. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được khánh thành tối 28/11 không chỉ thắp sáng các công trình quen thuộc mà còn mở ra một không gian thưởng lãm mới dành cho người dân và du khách giữa trung tâm thành phố.

Khởi công ngày 12/6, dự án chiếu sáng kiến trúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thực hiện hướng đến mục tiêu nâng tầm cảnh quan, tăng sức hút du lịch về đêm và phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa - giáo dục của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong dự án chiếu sáng lần này, cầu Mống trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của cả người dân lẫn du khách.

Là một trong những cây cầu cổ nhất TP.HCM, cầu Mống được xây dựng từ năm 1893-1894 bởi Công ty Messageries Maritimes (Pháp). Kết cấu thép vòng mống đặc trưng giúp cây cầu trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng và được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2014.

Sống ở Việt Nam được 3 năm, Valerie Darling (du học sinh đến từ Nga, ngụ phường Khánh Hội) đi qua cầu Mống gần như mỗi ngày. Với Valerie, cây cầu này vốn đã rất đẹp, nhưng khi hệ thống chiếu sáng được bật lên, vẻ đẹp ấy như được nhân lên nhiều lần. Từ vị trí này, cô có thể nhìn ngắm trọn vẹn những công trình biểu tượng của thành phố lung linh khi đêm xuống.

Sinh ra và lớn lên ở phường Phú Mỹ, TP.HCM, Lệ Trinh đã đi ngang cầu Mống hàng trăm lần nhưng chưa từng nghĩ sẽ dừng lại chụp ảnh. Chỉ đến khi cây cầu quen thuộc khoác lên lớp ánh sáng lung linh về đêm, cô mới rủ bạn tìm đến để "check-in" công trình hơn trăm năm tuổi. Cô cho rằng sáng khiến cây cầu trở nên nổi bật và cảnh quan khu vực trung tâm thành phố cũng sinh động hơn hẳn khi màn đêm buông xuống.

Chiếu sáng mỹ thuật kiến trúc được xem là giải pháp kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật: ánh sáng nhấn vào các chi tiết đặc trưng, tạo tương phản sáng - tối và giúp hình khối của công trình trở nên nổi bật khi đêm xuống. Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật ở mỗi công trình được thiết lập có thể thay đổi kịch bản chiếu sáng, đáp ứng được nhu cầu phục vụ các dịp lễ lớn trong năm hoặc các sự kiện quan trọng, phù hợp không gian, cảnh quan khu vực.

Tọa lạc trên khu đất gần 2 ha giữa trung tâm, tòa nhà Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn) được xây dựng từ 1885-1890 theo thiết kế của kiến trúc sư Alfred Foulhoux. Hệ thống chiếu sáng mới nhấn vào mái ngói và các hàng cột, kết hợp đèn chiếu cột bên ngoài để tạo độ sâu, giúp công trình hiện lên uy nghi nhưng vẫn mềm mại trong màn đêm. Bảo tàng được lắp đặt tổng cộng 346 bộ đèn LED mỹ thuật, 10 m LED dây và 9 trụ đèn trang trí bao quanh.

Sau khi được chiếu sáng, Cột cờ Thủ Ngữ (phường Nguyễn Thái Bình) và Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu) trở nên nổi bật khi màn đêm buông xuống. Ánh đèn làm rõ lá cờ đỏ sao vàng và những đường nét kiến trúc quen thuộc, đồng thời tạo nên điểm nhấn thị giác mới cho dải cảnh quan ven sông.

Sau khi được sơn mới mặt tiền và chỉnh trang khu vực trước cổng chính vào tháng 4/2023, chợ Bến Thành (phường Sài Gòn) tiếp tục khoác lên diện mạo khác với hệ thống chiếu sáng mỹ thuật vừa được lắp đặt. Ánh đèn làm nổi bật những đường cong mềm mại của mái vòm, gợi vẻ cổ kính của tháp đồng hồ bốn mặt, và tôn lên từng bức phù điêu mô tả các mặt hàng - những chi tiết vốn đã tạo nên dấu ấn đặc trưng của ngôi chợ hơn trăm năm tuổi.

Khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP.HCM (phường Xuân Hòa) và tượng Bác Hồ với thiếu nhi được chiếu sáng bằng 550 bộ đèn LED, cùng hệ thống LED dây và 64 trụ đèn trang trí. Tâm điểm của hạng mục này là khối Nhà Truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nơi ánh sáng làm nổi bật hình ảnh Bác Hồ và thiếu nhi.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) cũng nằm trong danh sách các hạng mục được chiếu sáng lần này. Trước đó, cuối năm 2024, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đã được hoàn thiện tại cầu Ba Son , với ánh sáng trải dọc dây văng và trụ tháp, làm nổi bật cấu trúc đặc trưng của cây cầu biểu tượng.

