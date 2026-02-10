Giá cá chép cúng ông Công ông Táo giảm sâu, chợ cá đìu hiu

Gần một tuần qua, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) liên tục nhập về lượng lớn cá chép đỏ phục vụ nhu cầu cúng ông Công ông Táo từ nhiều địa phương. Dù vậy, hoạt động mua bán tại chợ diễn ra khá trầm lắng, không còn bầu không khí sôi động những năm trước.

Từ các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định … cá chép đỏ được đưa về chợ Yên Sở trước khi phân phối tới hệ thống chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn Hà Nội.

Chị Nguyễn Thùy Anh (33 tuổi, phường Hoàng Mai) chia sẻ: “Những năm trước, thời điểm này chợ cá tấp nập cả ngày lẫn đêm, hàng về đến đâu bán hết đến đó. Năm nay sức mua giảm rõ rệt nên thương lái cũng dè dặt hơn khi thu gom, chủ yếu lấy cầm chừng để tránh tồn hàng.”

Theo các tiểu thương, dự kiến vào sáng 23 tháng Chạp giá cá chép có thể chạm ngưỡng 160.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn năm ngoái khoảng 20.000-50.000 đồng/kg do sức mua không còn sôi động như trước.

Theo các tiểu thương, cá chép đỏ hiện được bán lẻ với mức giá dao động 30.000-50.000 đồng/bộ 3 con, tùy kích cỡ và chất lượng. So với những năm trước, mức giá này được đánh giá là “dễ chịu” hơn, song lượng khách mua vẫn không tăng nhiều do tâm lý tiết kiệm và xu hướng mua sắm cầm chừng của người dân.

Trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, cá chép đỏ là mặt hàng tiêu thụ tốt nhất tại chợ, được người dân tìm mua nhiều. Trong khi đó, các loại cá kích cỡ lớn như trắm, chép đen có giá dao động 40.000-50.000 đồng/kg nhưng bán chậm, lượng xuất ra ít hơn do nhu cầu không cao.

Rạng sáng ngày 23 tháng Chạp, chỉ còn lác đác vài chuyến xe chở cá rời chợ đi phân phối về các khu chợ truyền thống.

